El Festival Internacional de Folklore hará su primera parada en Benavente

El Festival Internacional de Folklore de Zamora hará su primera parada en Benavente el próximo miércoles 2 de septiembre, con una programación que reunirá en el Teatro Reina Sofía a cuatro grupos procedentes de Senegal, Sicilia, Chile y Polonia. El espectáculo comenzará a las 20.30 horas y estará precedido por el Desfile de los Pueblos del Mundo, un pasacalle que partirá de la calle Herreros y recorrerá la plaza de Santa María y la Rúa hasta llegar al teatro.

La cita, que alcanza ya su 22ª edición, contará con entrada gratuita hasta completar el aforo y está pensado para todos los públicos.

La concejala de Bienestar Social, Educación y Cultura, Mercedes Benítez, destacó que “este festival es una cita consolidada en nuestro verano cultural y promueve la música, la danza y las tradiciones de distintos pueblos del mundo. Una cita abierta a la diversidad cultural, el entendimiento mutuo y al disfrute colectivo”.

El presidente de la Asociación Etnográfica Don Sancho y director del Festival Internacional de Folklore de Zamora, Antonio Martín, explicó que el certamen “promueve la convivencia de los pueblos del mundo a través de la danza, de la música y de las artes tradicionales” y destacó que “tenemos grupos de primer nivel mundial que visitan Europa durante aproximadamente un mes y llegan el próximo miércoles en la ciudad de Benavente”.

Desde Senegal llegará el Ballet Jammu, “un grupo que está especializado en unos espectáculos con fuego que lamentablemente en el Teatro Reina Sofía no se va a poder ver”, explicó Martín. Esos espectáculos sí podrán verse en otras actuaciones al aire libre. En Benavente, el grupo ofrecerá “una serie de danzas y espectáculos que tienen que ver con lo simbólico, con las máscaras y con tradiciones africanas”. El director destacó además que “el vestuario es absolutamente sorprendente y la manera de bailar y de interpretar las percusiones es francamente digna de disfrutar y de ver en Benavente”.

Desde América llegará la propuesta chilena del ballet folclórico Weliwen. Martín explicó que el grupo presenta “una propuesta diferente que nos trae tres puntales de la cultura chilena”. Por una parte, mostrará “la cultura gaucha, en relación con el folclore argentino, con un cuadro bellísimo”. Después llegará el carnavalito, “que es una composición, una muestra del folclore andino y carnavalero de Chile, que es común a todos los países andinos, con instrumentación andina”. La actuación se completará con “un guiño al Pacífico”.

En este último apartado, el grupo mostrará las tradiciones de la Isla de Pascua. “Podemos disfrutar también del folclore del Pacífico, de la Isla de Pascua, que pertenece administrativamente a Chile, pero nos encontramos con un folclore completamente diferente al continental de América”, señaló Martín. La propuesta permitirá acercarse a “la suavidad y los matices que tiene la música del Pacífico”.

La programación continuará con el grupo siciliano Città di Agrigento, que llevará al Teatro Reina Sofía “la alegría mediterránea de Sicilia” a través de “las tarantelas y de las danzas italianas que tienen mucho que ver con toda la tradición española”. Martín recordó que “Sicilia perteneció al Reino de España” durante siglos.

La última actuación correrá a cargo de una formación procedente de Polonia. Martín definió al grupo como “un gran ballet de Centro Europa”, que “trae una técnica maravillosa” y que mostrará “diferentes danzas de todas las regiones del folclore polaco”.

El director del festival confía en que la actuación vuelva a contar con una elevada asistencia en Benavente. “Este programa es un programa de una alta calidad. El público benaventano sabe apreciar esto y año tras año hay un lleno absoluto en el Reina Sofía que esperamos que este año se cumpla”, afirmó.

La programación permite, según explicó Mercedes Benítez, recorrer distintas áreas geográficas y tradiciones culturales. “Esto completa una programación que pasa desde Europa Central, la Europa Mediterránea, llega a los confines del Pacífico, la Isla de Pascua, de Chile, y pasa por África”. La concejala también quiso “resaltar el prestigio que tienen y valorar el hecho de que se puedan ver grupos internacionales en nuestra provincia”.

Benítez animó a los vecinos a acudir al Teatro Reina Sofía. “Invitar a toda la ciudadanía a participar en este acto, que, seguro que van a disfrutar de una tarde en la que la cultura va a ser el hilo conductor entre continentes”, señaló. En la misma línea, afirmó: “Creemos firmemente en la cultura como puente entre pueblos, como herramienta de convivencia y como motor de desarrollo social y el Festival Internacional de Folclore es un claro ejemplo de ello”.

Un proceso de selección que comienza un año antes

La organización del festival comienza a trabajar en la siguiente edición ya en el mes de octubre, cuando todavía está terminando la celebración del festival del año en curso. El grupo Don Sancho de Zamora realiza giras internacionales y aprovecha estos desplazamientos para conocer formaciones y seleccionar posibles participantes, además de seguir de manera continuada a los grupos que actúan en Europa.

A este seguimiento se suman las solicitudes que recibe directamente la organización. Según Antonio Martín, “recibimos unas 60 solicitudes al año de grupos que quieren venir”, una cifra vinculada también al reconocimiento alcanzado por el certamen, que “ya ha recibido premios internacionales” y que “ya tiene un nombre consolidado entre los festivales de Europa”. Por ello, “muchos grupos se ofrecen”.

Finalmente se seleccionan cinco grupos internacionales que realizan el circuito del festival, que comienza en Ronda y continúa por Salamanca, Palencia, Benavente y Toro, para después prolongarse con una gira por Cataluña. “El criterio se basa en la excelencia de los grupos y en la disponibilidad y los ofrecimientos”, explicó Martín.

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Este certamen está financiado principalmente por la Diputación de Zamora, con ayuda de otras instituciones como Ayuntamiento de Benavente y la Junta de Castilla y León. Tras su paso por Benavente, el festival continuará el 3 de septiembre en Toro y llegará posteriormente a Zamora los días 4, 5 y 6 de septiembre.