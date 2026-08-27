Benavente cierra su programación cultural de verano con un balance “muy positivo”

La concejala de Bienestar Social, Educación y Cultura, Mercedes Benítez, hace un balance de la programación cultural desarrollada durante el verano en Benavente y califica el resultado de “muy positivo”, destacando la participación tanto de niños como de adultos. “Han participado muchas familias, no solo niños, también adultos en las actividades”, señala la concejala, que afirma que “ha habido un lleno absoluto en todo, en el cine, en las actividades musicales, los lunes infantiles…”, asegura.

Benítez destaca también la respuesta a propuestas concretas: “La fiesta de la espuma gustó muchísimo, además del eclipse, que atrajo a mucha gente de fuera”. La programación ha incluido durante los meses de verano un amplio repertorio de actividades culturales y de ocio. Entre ellas se encuentran las verbenas para mayores de los jueves, los miércoles musicales, los lunes infantiles, los viernes de cuentacuentos, el cine de verano de los martes o los cafés filosóficos. Las piscinas municipales también han acogido parte de las actividades, con propuestas como los tardeos con DJ. El eclipse fue otro de los principales acontecimientos del verano, con una notable afluencia de público y visitantes procedentes de otras partes de España y del mundo.

De cara a septiembre y al nuevo curso, Mercedes Benítez señala que la programación de la próxima temporada “ya está cerrada” y que será presentada próximamente