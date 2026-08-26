La Luna de sangre desde Benavente: cuándo mirar al cielo para ver este eclipse

El cielo volverá a ofrecer un espectáculo astronómico a los vecinos de Benavente y de la comarca de Los Valles apenas catorce días después del histórico eclipse solar del pasado 12 de agosto. En la madrugada del viernes 28 de agosto será la Luna la que cobre protagonismo con un eclipse parcial de gran magnitud, tan próximo a la totalidad que el satélite adquirirá durante el fenómeno una llamativa tonalidad cobriza antes de desaparecer por el horizonte occidental.

La coincidencia en el calendario no es fortuita. Este eclipse lunar forma parte de la misma temporada de eclipses que el fenómeno solar de hace dos semanas. En aquella ocasión, la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol durante la fase de novilunio; ahora, tras completar aproximadamente medio mes sinódico, alcanza la fase de luna llena en la posición opuesta de su órbita. Es entonces cuando entra en el cono de sombra que proyecta la Tierra hacia el espacio, dando lugar al eclipse lunar.

La observación del fenómeno es completamente segura y no requiere ningún tipo de filtro, gafas homologadas o precauciones ópticas especiales, al tratarse únicamente de luz solar filtrada y rebotada. En Benavente, los miradores de los Paseos de la Mota o las cotas abiertas sobre las vegas del Órbigo y el Esla constituirán balcones privilegiados para despedir este doblete astronómico estival antes de que la Luna se oculte entre las primeras luces del alba.

Quienes se animen a observarlo no necesitarán ningún equipo especial, ya que el eclipse será visible a simple vista. Aun así, unos prismáticos o un telescopio pequeño con pocos aumentos permitirán apreciar con mayor nitidez los relieves y detalles de la superficie lunar.

¿Cuándo se podrá ver?

Gabriel Pérez Aguado, del Departamento de Ciencias del Colegio Virgen de la Vega explica que "la secuencia observable comenzará a partir de las 04:34 horas de la madrugada, cuando el borde nítido de la umbra terrestre empiece a cortar el limbo lunar por el este".

Y añade que "el punto culminante llegará a las 06:12 horas, momento del máximo del eclipse, cuando el 93% del disco quede sumergido en la sombra terrestre. En ese instante, con la Luna situada a unos catorce grados de altura sobre el horizonte oeste-suroeste, se podrá contemplar un contraste visual único: una fina franja plateada brillando intensamente al sur junto al relieve del cráter Tycho, mientras el resto del satélite adopta el característico aspecto de la llamada Luna de sangre".

Color rojizo profundo

Ese color rojizo profundo, explica Pérez Aguado, es una manifestación directa de la dispersión de Rayleigh. "La atmósfera del planeta actúa como una gigantesca lente esférica que dispersa las longitudes de onda azules y proyecta la luz roja hacia el interior de la sombra; el tono cobrizo que tiñe los mares de basalto lunar es, en esencia, el reflejo concentrado de todos los amaneceres y atardeceres de la Tierra iluminando el satélite en tiempo real".

Asimismo, el avance de la umbra sobre accidentes geográficos como Mare Crisium, Mare Tranquillitatis o las cumbres de los montes Apeninos lunares ofrece una demostración física contundente frente a las corrientes terraplanistas. "La silueta que la Tierra estampa sobre la Luna dibuja un arco curvo impecable e invariable en cualquier inclinación, una geometría que solo un cuerpo celeste tridimensional y esférico puede generar en el espacio, tal y como constató la astronomía clásica hace más de dos milenios".

En el siguiente enlace puedes ver la simulación del eclipse lunar en Benavente

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