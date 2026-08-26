IU Benavente denuncia la extracción del cable de todas las farolas del carril bici

La agrupación de Izquierda Unida Benavente denuncia actos vandálicos ocurridos en la noche de este lunes en el carril bici. Señala IU que todas las farolas del recorrido del carril bici amanecieron sin la tala y con el cableado al aire, producto de un "presunto acto vandálico, donde es muy probable que el fín sea la venta de todo el metal sustraído".

Es por lo que la coalición de izquierdas además de reprochar y condenar este tipo de actos, "que atentan claramente contra la ciudadanía en su conjunto, pide encarecidamente al Gobierno municipal, que tome medidas para reforzar la seguridad, tanto de esa zona, como del resto de la ciudad".

Es por ello que reitera su petición de retirar los turnos de 24 horas a la Policía Local, ya que considera "imposible estar al 100% en jornadas maratonianas" e insiste y exige "que de una vez, exista un mando al cargo de dicho cuerpo, que optimice los recursos humanos, dando mayor sensación de presencia en las calles y así generar una sensación de protección que a día de hoy no existe". Evidentemente la culpa de la acción material de estos hechos, es de quien la ejecuta, pero para IU "la responsabilidad en la inacción, en caso de que se produzca, sería de quien no tomara medidas a su alcance para, por lo menos, intentar minimizar las consecuencias de los delitos que se pudieran producir".