El cante, toque y baile de "Flamenkeando", en el Reina Sofía de Benavente

El flamenco será protagonista este miércoles en Benavente con la actuación de "Flamenkeando", una propuesta que reunirá sobre el escenario el cante, la guitarra, el baile y la percusión para ofrecer al público un recorrido por distintos palos de este género.

El concierto tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el Teatro Reina Sofía, dentro de la programación de los Miércoles Musicales de este verano. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La propuesta está liderada por el guitarrista zamorano Sergio Portales y plantea un espectáculo dinámico y cercano en el que la guitarra española comparte protagonismo con el cante, el baile y la percusión. La formación reúne habitualmente a artistas especializados en distintas disciplinas flamencas para acercar al público la riqueza y variedad de este género.

Durante aproximadamente 75-90 minutos, "Flamenkeando" recorrerá diferentes palos del flamenco, combinando el ritmo y la fuerza del cante con la expresividad de la guitarra y la elegancia del baile.

La actuación está dirigida a todos los públicos y ofrece una nueva oportunidad dentro de los Miércoles Musicales para disfrutar de la música en directo en un espacio singular del centro histórico de Benavente.

El pasado miércoles, A Contra Blues fue el encargado de poner ritmo a este programa municipal.