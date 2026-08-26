Benavente se rinde al ritmo y la pasión de "Flamenkeando"
Finaliza del programa "Miércoles Musicales", en el Teatro Reina Sofía
El público del Teatro Reina Sofía ha podido disfrutar de la actuación de Flamenkeando, que ha llevado al escenario el cante, la guitarra, el baile y la percusión en un recorrido por distintos palos del flamenco.
La propuesta, liderada por el guitarrista zamorano Sergio Portales, ofreció un espectáculo dinámico en el que diferentes disciplinas se unieron para mostrar la riqueza y variedad de este género musical. La actuación permitió disfrutar del flamenco en directo a través de la fuerza del cante, la expresividad de la guitarra española y el ritmo del baile y la percusión.
Una nueva cita de los Miércoles Musicales que cierran con esta puesta en escena el programa del verano.
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