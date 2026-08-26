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Benavente se rinde al ritmo y la pasión de "Flamenkeando"

Finaliza del programa "Miércoles Musicales", en el Teatro Reina Sofía

Flamenkeando en Benavente.

Flamenkeando en Benavente. / Eva Ponte

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Eva Ponte

El público del Teatro Reina Sofía ha podido disfrutar de la actuación de Flamenkeando, que ha llevado al escenario el cante, la guitarra, el baile y la percusión en un recorrido por distintos palos del flamenco.

Benavente se rinde al ritmo y la pasión de &quot;Flamenkeando&quot; | E. P.

Benavente se rinde al ritmo y la pasión de "Flamenkeando" | E. P.

La propuesta, liderada por el guitarrista zamorano Sergio Portales, ofreció un espectáculo dinámico en el que diferentes disciplinas se unieron para mostrar la riqueza y variedad de este género musical. La actuación permitió disfrutar del flamenco en directo a través de la fuerza del cante, la expresividad de la guitarra española y el ritmo del baile y la percusión.

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