El público del Teatro Reina Sofía ha podido disfrutar de la actuación de Flamenkeando, que ha llevado al escenario el cante, la guitarra, el baile y la percusión en un recorrido por distintos palos del flamenco.

Benavente se rinde al ritmo y la pasión de "Flamenkeando" | E. P.

La propuesta, liderada por el guitarrista zamorano Sergio Portales, ofreció un espectáculo dinámico en el que diferentes disciplinas se unieron para mostrar la riqueza y variedad de este género musical. La actuación permitió disfrutar del flamenco en directo a través de la fuerza del cante, la expresividad de la guitarra española y el ritmo del baile y la percusión.

Flamenkeando en Benavente. / Eva Ponte

Una nueva cita de los Miércoles Musicales que cierran con esta puesta en escena el programa del verano.

Flamenkeando en Benavente. / Eva Ponte