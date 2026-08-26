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Ayoó da salida a la biomasa de los márgenes del arroyo de la Almucera

Adjudicado el aprovechamiento forestal de casi 5.000 toneladas por valor de 112.199,40 euros

El arroyo Almucera saneado por la empresa pública agraria por encargo del Estado.

El arroyo Almucera saneado por la empresa pública agraria por encargo del Estado. / J. A. G.

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Eva Ponte

El Ayuntamiento de Ayoó de Vidriales ha adjudicado a Biomasas del Duero S.L. el aprovechamiento forestal de biomasa para astillar en los márgenes del arroyo de la Almucera. La actuación supone una operación valorada en 112.199,40 euros, sin IVA, con un precio de 22,53 euros por tonelada. En total son 4.980 toneladas de biomasa en Ayoó de Vidriales, y el presupuesto inicial con el que salió la contratacion se fijó en 69.720,00 euros.

Los trabajos se llevarán a cabo en el término municipal y tendrán un plazo de ejecución de tres meses. La empresa adjudicataria será la encargada de desarrollar este aprovechamiento, destinado a la obtención de biomasa para astillar.

La adjudicación se produce después del procedimiento de contratación abierto por el Ayuntamiento y de la valoración de las ofertas. La mesa de contratación realizó la apertura de los sobres correspondientes el pasado 22 de julio y, posteriormente, la Alcaldía resolvió seleccionar la propuesta presentada por Biomasas del Duero S.L. por ser la mejor oferta.

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El importe fijado para el aprovechamiento se sitúa en 112.199,40 euros, sin incluir el IVA, una cantidad calculada sobre un precio de 22,53 euros por tonelada.

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