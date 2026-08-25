Vuelve el Festival de Música Benafest con Malmö 040 y Besmaya

Nueva edición del Festival de Música de Benavente Benafest y vuelve a tener dos escenarios. La concejala de Ferias del Ayuntamiento de Benavente, Sara Casquero, ha presentado la cuarta edición del Benafest, que considera “consolidado”, y que tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre en el Prado de Las Pavas.

En esta ocasión, desde la organización se ha optado por este segundo escenario, que denomina “Paralelo 42”, con el fin de mantener la actividad musical de modo continuo.

“Combinar la presencia de artistas de ámbito nacional con bandas locales y emergentes vinculadas a Benavente y su comarca” sigue siendo el objetivo de esta iniciativa. “Aquí tenemos muchísimo talento y este es un escaparate muy bueno para que bandas emergentes o que tienen menos posibilidades compartan escenario con artistas que ya están consolidados”, añadió.

El festival seguirá siendo gratuito. La programación comenzará el viernes 4 de septiembre a las 19 horas y se prolongará aproximadamente hasta las 3 de la madrugada. Durante esa jornada pasarán por el escenario principal ‘The Carlos’, ‘Goodbye Keppler’, ‘Leviatán’, ‘Bravo Maldonado’, ‘Sobrezero’ y, como cabeza de cartel, el grupo Malmö 040, además de las sesiones de DJs que cerrarán la noche.

El sábado 5 de septiembre, desde las 19 horas, será el turno de ‘The Strex’, ‘Indecentes’, ‘Edgar Allan Pop’, ‘Fontán’, ‘Sweet Q’ y el grupo de indie-pop Besmaya, que ejercerá como cabeza de cartel de la segunda jornada.

También estarán ‘D’Baldomeros’, ‘Arafa’, ‘Dani Santos’ y ‘Dj Phurry’.ç

Sin zona de acampada

Queda descartada en esta edición la dotación de una zona de acampada. Según explicó Casquero “lo hemos valorado, pero para ello hay que disponer de un recinto cerrado. Hemos estudiado un cambio de ubicación, pero, de momento, queremos que el festival siga siendo gratuito y habilitar una zona de acampada llevaría muchos más gastos de organización y, al menos de momento queda descartado”.

La concejala de Ferias, Sara Casquero ha preferido no concretar el presupuesto previsto para esta edición ni el coste de los cachés de los cabeza de cartel, “porque está pendiente de distintas subvenciones. “No me quiero aventurar a deciros exactamente una cifra, porque no sé lo que va a salir exactamente de las arcas municipales, debido a eso que estamos a la espera de subvenciones”, indicó.

La concejala agradeció finalmente la colaboración de la Diputación de Zamora, Caja Rural y Las Pavas Gastrobar, en este proyecto que es novedoso “es nuestro, de nuestro mandato”.