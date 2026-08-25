Música, peñas y mucha diversión en las fiestas de Santibáñez de Tera

Santibáñez de Tera ha puesto el broche a sus Fiestas de San Tirso, después de varios días en los que vecinos y visitantes han disfrutado de una programación marcada por la música, las actividades infantiles y, sobre todo, los encuentros y momentos de convivencia.

La participación de las peñas ha vuelto a tener un papel destacado en el ambiente festivo, especialmente durante el chupinazo y el desfile que dio paso a una noche de música y baile. La programación musical mantuvo el ambiente durante las diferentes jornadas, con la macrodiscoteca Amon-Ra y la actuación de DJ Internacional Vilu Gontero, el pop-rock en directo de Insomnio y la verbena protagonizada por la Orquesta Olympus.

Fiestas en Santibáñez de Tera. / E. P.

Las fiestas también reservaron espacio para los más pequeños y para disfrutar en familia. La Tablada acogió una fiesta del agua con hinchables, mientras que el parque infantil y la fiesta de la espuma añadieron otras propuestas de entretenimiento a unas jornadas en las que la diversión estuvo presente para todas las edades. La magia también se incorporó a la programación con la actuación del Mago Toño.

Junto a la música y las actividades de ocio, la convivencia volvió a ser uno de los principales ingredientes de las fiestas. La comida popular celebrada en La Tablada y la VII Cena Popular ofrecieron sendos momentos para reunirse alrededor de la mesa y compartir la celebración.

Fiestas en Santibáñez de Tera. / E. P.

El desfile de carrozas y el concurso de disfraces pusieron también en valor la participación de vecinos y peñas, completando unas fiestas en las que Santibáñez de Tera volvió a convertir sus calles y espacios de encuentro en escenario de celebración.