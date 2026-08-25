Música, peñas y mucha diversión en las fiestas de Santibáñez de Tera
La convivencia ha sido uno de los principales ingredientes de los festejos de San Tirso
Santibáñez de Tera ha puesto el broche a sus Fiestas de San Tirso, después de varios días en los que vecinos y visitantes han disfrutado de una programación marcada por la música, las actividades infantiles y, sobre todo, los encuentros y momentos de convivencia.
La participación de las peñas ha vuelto a tener un papel destacado en el ambiente festivo, especialmente durante el chupinazo y el desfile que dio paso a una noche de música y baile. La programación musical mantuvo el ambiente durante las diferentes jornadas, con la macrodiscoteca Amon-Ra y la actuación de DJ Internacional Vilu Gontero, el pop-rock en directo de Insomnio y la verbena protagonizada por la Orquesta Olympus.
Las fiestas también reservaron espacio para los más pequeños y para disfrutar en familia. La Tablada acogió una fiesta del agua con hinchables, mientras que el parque infantil y la fiesta de la espuma añadieron otras propuestas de entretenimiento a unas jornadas en las que la diversión estuvo presente para todas las edades. La magia también se incorporó a la programación con la actuación del Mago Toño.
Junto a la música y las actividades de ocio, la convivencia volvió a ser uno de los principales ingredientes de las fiestas. La comida popular celebrada en La Tablada y la VII Cena Popular ofrecieron sendos momentos para reunirse alrededor de la mesa y compartir la celebración.
El desfile de carrozas y el concurso de disfraces pusieron también en valor la participación de vecinos y peñas, completando unas fiestas en las que Santibáñez de Tera volvió a convertir sus calles y espacios de encuentro en escenario de celebración.
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