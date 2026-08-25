Los brillantes ojos verdes de "La Niña" de Camarzana vuelven a mirar al Tera

Sus brillantes ojos verdes captan toda la atención. Durante años ha sido una de las imágenes más reconocibles del entorno del río Tera a su paso por Camarzana. Miles de personas la habían visto desde el puente, camino de la zona de baño o durante un paseo junto al cauce, pero el emblemático mural de “La Niña” había quedado cubierto durante actuaciones de mejora realizadas en el viaducto, por la Junta de Castilla y León.

Y este verano, esa mirada ya ha regresado. El conocido como “La Niña”, el mural realizado en 2009 por Carlos Martínez y Óscar Pérez sobre una de las pilastras del puente, ha sido recuperado por sus propios autores. El regreso a esta pared ha tenido además un significado especial para quienes la pintaron hace 17 años. Desde entonces, sus vidas profesionales han tomado caminos muy distintos. Hoy, Carlos es profesor y Óscar ingeniero de Caminos, por lo que volver a trabajar juntos en un mural después de tanto tiempo ha supuesto un reto y también una experiencia especialmente significativa.

Proceso de restauración. / .

La restauración comenzó con la retirada cuidadosa de la capa de pintura que había cubierto el mural. Los autores trabajaron con rodillo, agua y espátula, avanzando poco a poco para conservar la pintura original que todavía permanecía debajo y evitar alcanzar la piedra de la pilastra.

Una vez recuperada la superficie, volvieron a encajar la imagen para iniciar el repintado. El trabajo exigió recuperar los volúmenes y los tonos de la pintura y terminar con los pequeños detalles que permiten devolver a "La Niña" su expresión característica y, sobre todo, su mirada.

Proceso de restauración de "La Niña". / .

El uso del spray añadió dificultad al proceso. La técnica requiere precisión para conseguir los degradados entre tonos y los trazos más finos, además de controlar la presión ejercida sobre la boquilla. Después de tantos años sin pintar un mural, recuperar de nuevo esa sensibilidad fue parte del propio reto para sus autores.

Para los autores, el resultado tiene un valor que va más allá de recuperar una pintura realizada hace años. “Ha sido un proyecto muy especial para nosotros. Devolver al valle y al pueblo una imagen que lleva tantos años formando parte de este lugar nos ha hecho muchísima ilusión”, explican

Durante los días de trabajo, los autores han recibido muestras de cariño de amigos, vecinos y de personas que regresan cada verano al río y que conservan recuerdos vinculados a la imagen. Esa respuesta les ha permitido comprobar el significado que el mural ha adquirido con el paso del tiempo para Camarzana.

Proceso de restauración de "La Niña". / .

“La Niña vuelve a pertenecer al Tera. Ahí es donde tiene que estar”, señalan. Para sus autores, la pintura dejó hace tiempo de ser únicamente una obra realizada por ambos en 2009 para convertirse en parte del paisaje del pueblo y de quienes pasan junto a ella, levantan la mirada y se detienen ante sus ojos.

Los autores también han querido agradecer el apoyo recibido durante el proceso. En especial, destacan la colaboración del Ayuntamiento de Camarzana de Tera y la implicación de Jaime, su alcalde, que ha estado pendiente de la restauración y les ha ayudado durante el desarrollo de los trabajos.