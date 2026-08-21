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Bretó celebra una jornada de acercamiento al folclore

Gran acogida de la recuperación del canto del ramo, por parte de la Asociación Cultural

Celebración del canto del ramo. | E. P.

Celebración del canto del ramo. | E. P.

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Eva Ponte

Bretó ha cerrado sus fiestas tras unos días en los que la tradición, las actividades infantiles y la convivencia han marcado la programación. Entre las actividades llevadas a cabo, la exhibición de campaneros de la Asociación de Campaneros de Zamora compartió protagonismo con la fiesta infantil de disfraces y una actuación de malabares.

Marcha cicloturista nocturna en Bretó.

Marcha cicloturista nocturna en Bretó. / E. P.

Además, el canto del ramo ha logrado despertar el interés de vecinos y visitantes de una tradición recuperada en el pueblo gracias a la Asociación Cultural Montes Negros. La jornada festiva concluyó con una degustación de jamón, productos de la tierra y vino, seguida de una actuación musical.

Canto del ramo en Bretó.

Canto del ramo en Bretó. / E. P.

El final de las fiestas no supone, sin embargo, el cierre de la programación estival. Bretó mantiene sus actividades culturales hasta finales de agosto y este viernes celebrará una jornada de acercamiento al folclore bajo el lema ‘Somos porque fueron’, organizada por la Asociación Cultural Montes Negros.

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Exhibición de campaneros en Bretó.

Exhibición de campaneros en Bretó. / Cedida

El programa incluye un taller de iniciación a jotas hasta las dos de la tarde, una exposición de indumentaria tradicional de 17:00 a 20:00 horas, el reconocimiento a Valeriano Romero, dulcenero de Bretó e Hijos, a las 18:30 horas y, como cierre, la actuación de Bajoduero a las 20:00 horas en la plaza. La programación continuará esta noche con una marcha nocturna en bicicleta y a pie.

El ramo de Bretó, recuperado por la asociación cultural y el apoyo vecinal.

El ramo de Bretó, recuperado por la asociación cultural y el apoyo vecinal. / E. P.

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