Bretó celebra una jornada de acercamiento al folclore
Gran acogida de la recuperación del canto del ramo, por parte de la Asociación Cultural
Bretó ha cerrado sus fiestas tras unos días en los que la tradición, las actividades infantiles y la convivencia han marcado la programación. Entre las actividades llevadas a cabo, la exhibición de campaneros de la Asociación de Campaneros de Zamora compartió protagonismo con la fiesta infantil de disfraces y una actuación de malabares.
Además, el canto del ramo ha logrado despertar el interés de vecinos y visitantes de una tradición recuperada en el pueblo gracias a la Asociación Cultural Montes Negros. La jornada festiva concluyó con una degustación de jamón, productos de la tierra y vino, seguida de una actuación musical.
El final de las fiestas no supone, sin embargo, el cierre de la programación estival. Bretó mantiene sus actividades culturales hasta finales de agosto y este viernes celebrará una jornada de acercamiento al folclore bajo el lema ‘Somos porque fueron’, organizada por la Asociación Cultural Montes Negros.
El programa incluye un taller de iniciación a jotas hasta las dos de la tarde, una exposición de indumentaria tradicional de 17:00 a 20:00 horas, el reconocimiento a Valeriano Romero, dulcenero de Bretó e Hijos, a las 18:30 horas y, como cierre, la actuación de Bajoduero a las 20:00 horas en la plaza. La programación continuará esta noche con una marcha nocturna en bicicleta y a pie.
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