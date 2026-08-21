PP-Vox Benavente garantizan que "la permuta del cuartel no supondrá un perjuicio económico"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente, PP-Vox, recuerda a IU sobre sus dudas relacionadas con la titularidad del terreno del cuartel de la Guardia Civil que en el pleno el pasado 31 de julio “se había facilitado a los grupos municipales la información disponible sobre la titularidad catastral de los terrenos y que el Ayuntamiento solicitaría igualmente la correspondiente nota simple registral para completar la comprobación documental. No puede utilizarse como excusa ahora para poner en cuestión el proyecto”.

En ese pleno se aprobó el compromiso municipal con la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, con el apoyo de PP-Vox y PSOE y no tuvo el respaldo de IU. Precisamente, considera el equipo de Gobierno de Benavente que “IU no quiere el cuartel de la Guardia Civil”.

PP-Vox hace hincapié en que “la permuta no supondrá ningún perjuicio para el Ayuntamiento, no se realizará ninguna operación que suponga un perjuicio económico o patrimonial para las arcas municipales” y añade que “durante el Pleno se explicó que la voluntad municipal es que la operación se lleve a cabo sin coste para el Ayuntamiento y, en cualquier caso, cualquier actuación deberá contar previamente con los correspondientes informes técnicos y jurídicos y ajustarse estrictamente a la legislación aplicable”.

Para PP-Vox, lo que hace IU es “intentar engañar a la opinión pública presentando como una decisión cerrada lo que el propio acuerdo plenario define como una operación que deberá tramitarse y quedar sometida a todos los controles legales, técnicos, urbanísticos, patrimoniales y económicos correspondientes”.

El equipo de Gobierno considera “especialmente llamativo que Izquierda Unida centre ahora su discurso en solicitar documentación sobre la titularidad de unos terrenos cuando durante la anterior legislatura (quiere decir mandato), cuando Manuel Burón formaba parte del equipo de Gobierno, ya se habían mantenido conversaciones con el Ministerio y se habían ofrecido terrenos para la construcción del nuevo cuartel. Lo lógico habría sido comprobar entonces la titularidad de los terrenos y realizar las actuaciones que ahora reclama. Sin embargo, no consta que durante ese periodo se hiciera todo aquello que ahora le parece imprescindible”.

El cuartel, una "necesidad real"

PP-Vox recuerda que la construcción del nuevo cuartel no es una ocurrencia del Ayuntamiento, sino una actuación incluida por el Gobierno en el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029 y “una oportunidad que Benavente no puede dejar pasar” y añade que “el nuevo cuartel de la Guardia Civil responde a una necesidad real y supone una mejora de un servicio esencial para Benavente y para toda su comarca”.

Explica, además, que “no se trata únicamente de construir un edificio nuevo. Se trata de mejorar las condiciones en las que trabajan los agentes de la Guardia Civil y de dotar a la ciudad y a su entorno de unas instalaciones adecuadas para prestar un servicio de seguridad pública que afecta diariamente a cientos de ciudadanos” y añade que “el Ayuntamiento considera que los agentes de la Guardia Civil, como cualquier otro trabajador público, merecen desarrollar su labor en unas instalaciones dignas, modernas, seguras y adecuadas a las necesidades actuales”.

El Ayuntamiento pide a Izquierda Unida que actúe con responsabilidad y que deje de utilizar de manera partidista una cuestión tan importante para el futuro de Benavente.

“Si Izquierda Unida está en contra de que Benavente tenga un nuevo cuartel de la Guardia Civil, que lo diga claramente. Si está a favor, lo que debería hacer es facilitar que el proyecto avance y no poner obstáculos ni generar dudas interesadas”.