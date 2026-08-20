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"El Nido" pone el folclore en clave contemporánea este sábado en Benavente

El II Concierto "Raíz Viva" llega este sábado a la Plaza Mayor

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"El Nido" estará en Benavente el sábado. / .

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Eva Ponte

La Plaza Mayor de Benavente acogerá este sábado, a las 22:00 horas, el II Concierto "Raíz Viva", una propuesta incluida en el Verano Cultural que tendrá como protagonista a El Nido. La cita da continuidad a un ciclo que nació el pasado año con el objetivo de acercar la música de raíz a nuevos públicos desde una perspectiva contemporánea.

La formación burgalesa acercará a Benavente su particular manera de reinterpretar el folclore castellano, combinando ritmos tradicionales con sonidos actuales. Jotas, ruedas y otras referencias de la música popular conviven en su propuesta con elementos del folk contemporáneo y una puesta en escena participativa.

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La segunda edición de "Raíz Viva" mantiene así la idea de recuperar las raíces musicales, ponerlas en valor y acercarlas a nuevos públicos mediante propuestas innovadoras.

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