IU Benavente pide que se aclare la titularidad de los terrenos del cuartel antes de formalizar su permuta

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Benavente ha registrado un escrito dirigido a la Alcaldía para solicitar que se compruebe si el Ayuntamiento de Benavente cedió los terrenos sobre los que se construyó el actual cuartel de la Guardia Civil, situado en la calle de las Eras número 35. La formación considera necesario tener certeza documental sobre la titularidad de estos terrenos antes de ejecutar la operación patrimonial de permuta de un inmueble municipal con el Ministerio del Interior para la construcción del nuevo cuartel.

Para ello, IU solicita que la funcionaria responsable del Archivo Municipal revise las actas de los plenos de la Corporación correspondientes al periodo comprendido entre 1940 y 1969, con el objetivo de «comprobar y/o descartar» que el Ayuntamiento cediera en su día los terrenos para la construcción del actual cuartel.

La petición se produce después del acuerdo adoptado por el Pleno municipal el pasado 31 de julio, relativo al compromiso de promover la permuta de un inmueble municipal con el Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Benavente.

Apoyo al nuevo cuartel

Izquierda Unida señala que apoya «rotundamente» la construcción del nuevo cuartel por considerarlo de interés público municipal y «muy necesario» tanto para los agentes como para los ciudadanos de Benavente y comarca. Asimismo, recuerda que en el citado Pleno manifestó su apoyo a solicitar «agilidad» a las administraciones competentes para la tramitación administrativa y presupuestaria necesaria para la construcción de la infraestructura, así como para poner a disposición del Ministerio los terrenos necesarios para el futuro cuartel.

Sin embargo, el grupo municipal considera de «vital importancia» conocer documentalmente quién ostenta la titularidad de los terrenos del actual cuartel antes de llevar a cabo la permuta.

Desde IU señalan que presumen que «en su día» el Ayuntamiento los cedió para ese fin, pero plantean que, cuando finaliza el periodo del objeto de la cesión, «lo lógico» sería que esos terrenos revirtieran al Ayuntamiento. En ese caso, la formación plantea si la operación supondría permutar la parcela de la avenida Federico Silva por «otro terreno municipal».

IU recuerda en su escrito el caso del cuartel militar de Zamora, al señalar que el Ministerio de Defensa quería vender al Ayuntamiento unos terrenos que, según sostiene la formación, le pertenecían por su reversión al municipio.

En el supuesto de que la propiedad de los terrenos del actual cuartel correspondiera al Ministerio, IU advierte del coste que supondría derribar la infraestructura existente. En ese caso, considera que la operación patrimonial de permuta sería «ruinosa para el Ayuntamiento de Benavente» y supondría dejar «una perjudicial y costosa herencia a los benaventanos».

Por ello, Izquierda Unida reclama que se determine documentalmente la titularidad de los terrenos antes de ejecutar la operación de permuta.