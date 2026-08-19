Este es el programa completo de las Ferias de Septiembre 2026 en Benavente

VIERNES 28 DE AGOSTO

18:00h INAUGURACIÓN DE LAS FERIAS DE SEPTIEMBRE 2026. 🎉

Feria de Productos de la Tierra y Feria de Cerámica y Alfarería. Apertura de casetas y de carpas en Plaza de Santa María y Plaza de la Madera.

18:30h Pasacalles Asociación Cultural “SON DE LOS VALLES”. 🎶

20:00h Cata de vino “BODEGAS MATIHUELO”. 🍷

En la zona habilitada para talleres y catas.

Inscripciones: media hora antes por riguroso orden de inscripción, en la misma zona habilitada para talleres. Plazas limitadas.

22:00h Cierre de casetas. Horario orientativo.

23:00h Concierto “TREBEDE”. 🎸

Lugar: C/ Sancti Spiritus.

SÁBADO 29 DE AGOSTO

11:00h Apertura de la Feria en Plaza de Santa María y Plaza de la Madera.

11:00h “DÉJATE LLEVAR”.

Patronato de Turismo - Diputación de Zamora. Visita guiada por Benavente. Gratuita.

Inscripciones: Oficina de turismo. Plaza Mayor s/n. Telf. 980 63 42 11.

11:00h a 13:00h Taller Apícola (cera y miel) a cargo de “MIEL DE CAMPOS - ASPARIEGOS”. 🍯

En la zona habilitada para talleres y catas. Para todas las edades.

12:00h a 14:00h III Quedada de Vespas y Vespinos. 🛵

Vehículos de 2 ruedas con más de 30 años de antigüedad.

Organiza: Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente.

Lugar: Plaza Juan Carlos I.

13:30h Cata de vino “BODEGAS VEGA DE TERA”. 🍷

En la zona habilitada para talleres y catas.

Inscripciones: media hora antes por riguroso orden de inscripción, en la misma zona habilitada para talleres. Plazas limitadas.

14:30h Cierre de casetas.

18:00h Apertura de casetas.

18:30h CONCURSO DE COCINA “RURAL CHEF”. 👨‍🍳

Inscripción: Oficina de turismo. Plaza Mayor s/n. Telf. 980 63 42 11.

21:00h a 23:00h Actuación grupo “CUARTO Y MITAD”.

Rock & pop español de los 70s, 80s, 90s y 00s. Y un poquito de indie.

Organiza: Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente.

Lugar: Plaza Juan Carlos I.

21:00h SORTEOS PRESENCIALES.

Por la compra de productos en dicha feria de productos de la tierra, obtendrás tickets los cuales se harán entrega en una urna en la caseta de Turismo del Ayto de Benavente. (Aportaciones de las casetas participantes en la feria de productos de la tierra).

22:00h Cierre de casetas. Horario orientativo.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

8:00h a 15:00h XVII Concentración de Vehículos Clásicos. 🚗

Recepción de vehículos, con una antigüedad mínima de 30 años. (bolsa de regalo a los 100 primeros vehículos inscritos el día de la concentración).

Organiza: Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente.

Lugar: Avenida El Ferial.

9:45h a 13:15h Autobús DONANTES DE SANGRE.

Organiza: Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente.

Lugar: Avenida El Ferial.

11:00h Apertura de la Feria en Plaza de Santa María y Plaza de la Madera.

11:00h Taller elaboración de cuajada a cargo de “QUESERÍA EL ZAMORRAL”. 🥛

En la zona habilitada para talleres y catas. Para edades de 4 a 12 años. Plazas limitadas.

Inscripciones: media hora antes por riguroso orden de inscripción, en la misma zona habilitada para talleres.

12:00h a 14:30h HINCHABLES GRATUITOS. 🎈

Lugar: Calle Sancti Spiritus.

12:30h Taller pisada de uvas - Degustación de Mosto a cargo de “Bodegas Los Bruños”. 🍇

En la zona habilitada para talleres y catas. Acceso libre - Para todas las edades.

13:45h DEGUSTACIÓN POPULAR.

En la zona habilitada para talleres y catas.

14:30h Cierre de casetas.

18:00h Apertura de casetas.

19:30h TALLER COSMÉTICA NATURAL CON MIEL. 🐝

“MIEL DE CAMPOS - ASPARIEGOS”. En la zona habilitada para talleres y catas. Plazas limitadas.

Inscripciones: media hora antes por riguroso orden de inscripción, en la misma zona habilitada para talleres.

19:30h a 21:30h HINCHABLES GRATUITOS. 🎈

Lugar: Calle Sancti Spiritus.

21:00h SORTEOS PRESENCIALES.

Por la compra de productos en dicha feria de productos de la tierra, obtendrás tickets los cuales se harán entrega en la caseta del Ayto de Benavente. (Aportaciones de las casetas participantes en la feria de productos de la tierra).

22:00h CIERRE DE FERIA Y CLAUSURA.

DEPORTES

SÁBADO 29 DE AGOSTO

12:00h Partido de Fútbol Juvenil Amistoso CD Benavente - Sporting Zamora ⚽

Lugar: Campo de Futbol Alonso Pimentel.

Organiza: CDF Benavente.

12:30h Partido de Baloncesto 1ª FEB. Ourense - Oviedo. 🏀

Lugar: Pabellón La Rosaleda.

Organiza: Benavente Club Baloncesto.

19:00h Trofeo Fútbol Sala Ferias de Septiembre. Atlético de Benavente FS – Guardo FS. ⚽

Lugar: Pabellón la Rosaleda.

Organiza: Atlético de Benavente FS.

19:30h Copa Maral CD Ciudad de Benavente - Atlético Zamora CF.

Lugar: Campo de Futbol Alonso Pimentel.

Organiza: Ciudad de Benavente.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

18:30h XVII Trofeo Fútbol Ferias de Septiembre. Racing Club Benavente – Betis CF. ⚽

Lugar: Campo de Futbol Alonso Pimentel.

Organiza: Racing Club Benavente.

19:00h LIV Trofeo de Fútbol Ciudad de Benavente. CDF Benavente – CD Sariegos del Bernesga.

Lugar: Estadio Luciano Rubio.

Organiza: CDF Benavente.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

19:00h Trofeo Diputación de Zamora de Fútbol Sala. Atlético de Benavente FS – Mieres FS. ⚽

Lugar: Pabellón la Rosaleda.

Organiza: Atlético de Benavente FS.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

09:00h a 13:30h XXXV Marcha Cicloturista Ciudad de Benavente. 🚴

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