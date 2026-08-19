Todo listo para las Ferias de Septiembre de Benavente, con 32 casetas y novedades

Una nueva edición de las Ferias de Septiembre de Benavente, una vez más en el mes de agosto, ya tiene programa y algunas novedades. El evento se prolongará desde la tarde del viernes 28 y durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto con la participación de un total de 32 casetas, entre las que se incluyen empresas de productos de la tierra, y tres participantes en la Feria de Alfarería y Cerámica. Todas ellas se concentrarán en la Plaza de La Madera en esta edición.

La inauguración será el 28 de agosto a las seis de la tarde seguida a las seis y media del pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Son de Los Valles que “nos mostrará, como ya ha hecho años anteriores, la música típica y los bailes típicos de nuestra tierra”, explicó la concejala de Ferias, Sara Casquero. Entre los productores habrá quesos, vinos, miel, dulces, caracoles, orujos, conservas, embutidos o aceite. El cierre está previsto ese viernes para las diez de la noche. Mientras que el fin de semana las casetas estarán abiertas de 11 a 14:30 horas y de 18 a 22 horas.

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Talleres y catas

Este año habrá una zona habilitada para los talleres y las catas en una carpa instalada en la Plaza de la Madera con novedades previstas.

El programa comenzará el viernes 28 de agosto, a las 20:00 horas, con una cata de vino de Bodegas Matihuelo. El sábado 29, de 11:00 a 13:00 horas, tendrá lugar un taller apícola de cera y miel a cargo de Miel de Campos - Aspariegos, mientras que a las 13:30 horas se celebrará una nueva cata de vino, en este caso de Bodegas Vega de Tera.

El domingo 30 de agosto, la actividad arrancará a las 11:00 horas con un taller de elaboración de cuajada a cargo de Quesería El Zamorral. A las 12:30 horas se desarrollará un taller novedoso de pisada de uvas y degustación de mosto de Bodegas Los Bruños. La programación concluirá a las 19:30 horas con un taller de cosmética natural con miel de Miel de Campos - Aspariegos.

Ferias de Septiembre en la edición pasada. / E. P.

Las catas tienen plazas limitadas y las inscripciones se realizarán media hora antes, por riguroso orden de inscripción, en la propia zona habilitada para talleres.

Además, en ese mismo espacio, el sábado 29 de agosto, a las 18:30 horas, vuelve el Concurso de Cocina “Rural Chef”. “El año pasado gustó muchísimo y este año hemos querido volver a hacerlo porque nos parece una actividad muy bonita que aúna un poco gente más mayor con los más pequeños y hemos querido volver a hacerlo y las inscripciones en la oficina de turismo a partir de hoy mismo”, señaló Casquero.

La inscripción para participar se realizará en la Oficina de Turismo, situada en la Plaza Mayor s/n, en el teléfono 980634211.

Feria de Alfarería y Cerámica

En cuanto a la Feria de Alfarería y Cerámica, se presenta bajo el lema “Tres tierras, tres barros, una misma tradición” que reúne a tres de los centros alfareros más importantes del noroeste de España: Jiménez de Jamuz, en la provincia de León y Moveros y Pereruela en la provincia de Zamora. “Cada uno de ellos representa una forma distinta de trabajar el barro pero todos comparten siglos de historia, de conocimiento transmitido de generación en generación, y de respeto por un oficio que ha sabido sobrevivir al paso del tiempo”, explicó la concejala de Cultura, Mercedes Benítez.

“Cada cántaro, cada jarra o cada cazuela encierran siglos de historia, de esfuerzo y de identidad. Siempre intentamos potenciar el patrimonio local a través de la cultura y consideramos fundamental apoyar a los artesanos con el fin de que estos oficios no desaparezcan y al mismo tiempo poder acercarlos a las nuevas generaciones para que sigan formando parte de nuestro futuro”, añadió.

Feria de Alfarería y Cerámica de la pasada edición. / E. P.

Actuaciones musicales

En torno a estas ferias llegan, además, actuaciones musicales para completar la animación de estas jornadas. La música tendrá también su espacio con varias propuestas repartidas entre el viernes 28 y el sábado 29 de agosto y en distintos lugares.

La programación arrancará el viernes 28 con el pasacalles de la Asociación Cultural “Son de los Valles”, previsto a las 18:30 horas, que pondrá música a las calles en el inicio de las celebraciones. La jornada continuará por la noche, a las 23 horas, con el concierto de “Trébede” en la calle Sancti Spiritus.

El sábado será el turno de “Cuarto y Mitad”, que actuará de 21:00 a 23:00 horas en la Plaza Juan Carlos I. El grupo ofrecerá un repertorio de rock y pop español de los años 70, 80, 90 y 2000, además de incluir algunas canciones de indie.

Citas con el deporte

El deporte volverá a formar parte de las Ferias de Septiembre de Benavente con una programación que reunirá durante varios días diferentes disciplinas y a clubes de la ciudad y de otros puntos. El fútbol tendrá un peso destacado, aunque el calendario también incorpora fútbol sala y ciclismo, así como una destacada cita con el baloncesto.

La propuesta deportiva arrancará el sábado 29 de agosto y tendrá como uno de sus primeros escenarios el Campo de Fútbol Alonso Pimentel, donde se disputará el partido de fútbol juvenil amistoso entre el CD Benavente y el Sporting Zamora. También ese día, el Pabellón La Rosaleda acogerá el encuentro de baloncesto de 1ª FEB entre Ourense y Oviedo. "Una magnífica oportunidad para disfrutar en Benavente de un gran nivel del baloncesto de primera división", señaló la concejala de Deportes, Elena Justo.

La jornada continuará por la tarde con dos citas vinculadas a los trofeos de las Ferias de Septiembre. El Atlético de Benavente FS se enfrentará al Guardo FS en el Trofeo Fútbol Sala, mientras que el Campo de Fútbol Alonso Pimentel será escenario de la Copa Maral entre CD Ciudad de Benavente y Atlético Zamora CF.

El domingo 30 volverá a tener protagonismo el fútbol con dos trofeos. El Campo de Fútbol Alonso Pimentel acogerá el XVII Trofeo Fútbol, con el enfrentamiento entre Racing Club Benavente y Betis CF, mientras que el Estadio Luciano Rubio será escenario del LIV Trofeo de Fútbol Ciudad de Benavente, entre CDF Benavente y CD Sariegos del Bernesga.

La programación deportiva no terminará con el último fin de semana de agosto. El sábado 5 de septiembre, el fútbol sala regresará al Pabellón La Rosaleda con el Trofeo Diputación de Zamora de Fútbol Sala, que enfrentará al Atlético de Benavente FS y al Mieres FS.

El cierre llegará el domingo 6 de septiembre con la XXXV Marcha Cicloturista Ciudad de Benavente, una propuesta organizada por el CD Ciclista Benaventano y dirigida a federados inscritos, que pondrá el punto final a las actividades deportivas incluidas en las Ferias de Septiembre.