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La gestión de los puntos limpios de Benavente, vuelve a licitación

El contrato para cuatro años se fija en 367.868,08 euros, lo que supone un 15% más que en el primer proceso de contratación, que quedó desierto por falta de ofertas

Punto limpio en el Camino de Patacorines. | J. A. G.

Punto limpio en el Camino de Patacorines. | J. A. G.

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Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente volverá a sacar a licitación el servicio de gestión de los dos puntos limpios que hay en la ciudad, una vez que el primer proceso no tuvo ninguna oferta.

La la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Benavente ha aprobado el expediente de contratación del servicio de gestión de los puntos limpios de Benavente para los próximos 4 años por un importe de licitación de 367.868,08 euros, I.V.A. incluido. El importe de este expediente se ha visto incrementado en un 15% respecto a la anterior licitación.

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