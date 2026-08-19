Espectáculos taurinos y música, protagonistas en las fiestas de Castrogonzalo

Castrogonzalo ha dejado atrás cuatro jornadas de fiestas marcadas por la participación de las peñas y los vecinos, con los festejos taurinos, la música y las propuestas para todas las edades como protagonistas de unas celebraciones que se prolongaron desde el viernes hasta la noche del lunes.

La tradición taurina volvió a tener un peso destacado en el programa. El desenjaule nocturno del viernes dio paso el sábado al encierro campero mixto y, por la tarde, a la suelta de vaquillas en la Plaza de Toros. El domingo, las peñas volvieron a ponerse en el centro de la celebración con el Grand Prix y una nueva suelta de vaquillas. El programa taurino se completó el lunes con las actividades infantiles organizadas por la Asociación Taurina Acasta.

Top Líder, el sábado en Castrogonzalo. / E. P.

La música estuvo igualmente muy presente durante estos días. Las charangas acompañaron algunos de los momentos más participativos, con "El Meneito". Las noches contaron además con las actuaciones de "Top Líder", que reunió a los aficionados en la Plaza, "Insomnio" y "Adrianín Farán", mientras que "Puro Corte" protagonizó una actuación de flamenco en El Plantío.

Las fiestas también reservaron espacio para los más pequeños y los jóvenes, con las actividades taurinas infantiles del lunes y las propuestas infanto-juveniles a cargo de "Elias Park". Junto a ello, las peñas tuvieron un papel especialmente visible desde el inicio, con el pregón de "Vaya Desmadre", el desfile por las calles del municipio y diferentes momentos de convivencia. n