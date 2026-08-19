El Colegio Fernando II de Benavente estrena comedor en el nuevo curso escolar

El Colegio Fernando II de Benavente estrenará el próximo curso escolar un nuevo comedor. Una actuación que está a punto de finalizar, tras una inversión de 180.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, entre la edificación y el equipamiento del nuevo espacio.

Este miércoles ha estado en el centro educativo el director general de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Ángel Marinero, quien ha explicado que se da respuesta a "una demanda reiterada, larga, tanto de los padres como de la directiva. El servicio de comedor antes era una cosa muy auxiliar, secundaria, complementaria, pero hoy en día ha cobrado una gran importancia para las familias, porque es un mecanismo de conciliación, o sea, de garantía de incorporación de la mujer al mercado laboral, que las familias puedan tener hijos y seguir trabajando. Todo se ha convertido en un elemento que va más allá del sistema educativo".

Visita del director general de Infraestructuras de la Junta (tercero por la derecha) a las obras del nuevo comedor en colegio Fernando II. / E. P.

El proyecto ha consistido en la edificación de un módulo anexo de 30 metros cuadrados destinado a cocina, vestuarios del personal y despensa, mientras que un aula que ya existía se ha adaptado como espacio de comedor con capacidad inicial para 50 alumnos. Los costes se dividen en unos 120.000 euros para la construcción y 63.000 euros destinados a la fase actual de dotación de mobiliario y menaje.

Explicó el director general que en la provincia de Zamora, suman ya 50 comedores escolares que hasta el momento se estaban utilizando por más de 3.000 alumnos. "Aproximadamente el 75% de ese alumnado tiene ayudas para pagarlo y casi la mitad en Castilla y León, en Zamora más de la mitad, tiene gratuidad, ya sea porque son alumnos que se transportan, alumnos con discapacidad, familias numerosas, familias que tienen algún tipo de supuesto especial".

Esta es una de las 54 actuaciones que en este año se han llevado a cabo en los centros de la provincia de Zamora con un importe entre todas de 14 millones y medio de euros, eso incluye "desde las obras grandes como el Conservatorio de la ciudad de Zamora, que es la que absorbe la versión más millonaria, porque este año además se ha ejecutado gran parte de la obra, hasta las obras muy pequeñas de ajustes y reparaciones".

De izquierda a derecha: el delegado territorial, el director general de Infraestructuras y la directora del CEIP Fernando II. / E. P.

Deficiencias en el CEIP Sansueña de Santibáñez de Vidriales

Respecto a las deficiencias denunciadas en el CEIP Sansueña de Santibáñez de Vidriales que llevaron a la aprobación de una Proposición No de Ley para que la Junta realizara actuaciones urgentes en ese centro educativo, no se han concretado aún actuaciones. Explicó el director general que "todos los años, a partir de estas fechas, que se van terminando las obras desde este año, la Dirección Provincial nos traslada sus prioridades para el año que viene".

En este sentido, explicó la Dirección General que "son actuaciones que han tenido una supervisión por parte del área técnica y los daños, como a lo mejor podemos ver o apreciar los que no somos técnicos, no son tales como que exijan una actuación de urgencia. En todo caso están en seguimiento por parte de los técnicos de la Dirección Provincial y en su caso alguna reparación o mejora que pueda realizarse o sea necesario se llevarán a cabo y se estudiarán".

Señaló Marinero que "cuando damos el anuncio de las obras programadas para la provincia, para cada año, para todas las provincias, pues luego hay una diferencia con las obras que realmente se hace. Porque hay un día a día, hay pequeños problemas o grandes problemas que hay que resolver y se van incorporando obras que son más urgentes y otras que no son tan urgentes".