Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cinco deportistas de Dragones Caja Rural, bajo seguimiento por la Española para las citas de playa¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgenteUn pueblo de la Alta Sanabria alza la voz contra la mala calidad del teléfono e Internet: "Gente que quería teletrabajar se tiene que marchar"La Junta apunta a la "mano del hombre" como causa del incendio forestal de HermisendeZamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios
instagramlinkedin

Los clásicos vuelven a tomar Benavente con vespas, vespinos y coches de más de 30 años

El domingo 30 habrá homenaje a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y ruta por las calles de Benavente

Concentración de coches clásicos en la Avenida El Ferial, en una edición anterior.

Concentración de coches clásicos en la Avenida El Ferial, en una edición anterior. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Ponte

Los vehículos clásicos volverán a tener su espacio en las Ferias de Septiembre de Benavente con dos propuestas organizadas por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente, que permitirán contemplar modelos con varias décadas de antigüedad.

La primera cita será el sábado 29 de agosto, con la III Quedada de Vespas y Vespinos, prevista de 12:00 a 14:00 horas en la Plaza Juan Carlos I. La convocatoria está dirigida a vehículos de dos ruedas con más de 30 años de antigüedad.

Para la noche ha previsto esta asociación una actuación con música de los años 80 a cargo de Cuarto y Mitad, en esta misma plaza. Es una de las citas musicales previstas en las Ferias de Septiembre.

El protagonismo de los vehículos clásicos continuará el domingo 30 de agosto con la XVII Concentración de Vehículos Clásicos, que se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas en la avenida El Ferial. La recepción estará abierta a vehículos con una antigüedad mínima de 30 años y los 100 primeros vehículos inscritos el día de la concentración recibirán una bolsa de regalo. 

Además, de 9:45 a 13:15 estará también el autobús de donantes de sangre en la avenida del Ferial.

Este año antes de la ruta por las calles de la ciudad prevista para las dos de la tarde, tendrá lugar un homenaje a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con 67 años de historia. La celebración sigue con las personas inscritas que a las cinco y media tendrán una actuación con monólogo humorístico. La asociación hará entrega de trofeos y sorteo de regalos desde las seis y media.

Noticias relacionadas y más

Ambas propuestas forman parte del programa de las Ferias de Septiembre y están organizadas por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente, en colaboración con la Concejalía de Deportes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents