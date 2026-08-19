Los clásicos vuelven a tomar Benavente con vespas, vespinos y coches de más de 30 años

Los vehículos clásicos volverán a tener su espacio en las Ferias de Septiembre de Benavente con dos propuestas organizadas por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente, que permitirán contemplar modelos con varias décadas de antigüedad.

La primera cita será el sábado 29 de agosto, con la III Quedada de Vespas y Vespinos, prevista de 12:00 a 14:00 horas en la Plaza Juan Carlos I. La convocatoria está dirigida a vehículos de dos ruedas con más de 30 años de antigüedad.

Para la noche ha previsto esta asociación una actuación con música de los años 80 a cargo de Cuarto y Mitad, en esta misma plaza. Es una de las citas musicales previstas en las Ferias de Septiembre.

El protagonismo de los vehículos clásicos continuará el domingo 30 de agosto con la XVII Concentración de Vehículos Clásicos, que se desarrollará de 8:00 a 15:00 horas en la avenida El Ferial. La recepción estará abierta a vehículos con una antigüedad mínima de 30 años y los 100 primeros vehículos inscritos el día de la concentración recibirán una bolsa de regalo.

Además, de 9:45 a 13:15 estará también el autobús de donantes de sangre en la avenida del Ferial.

Este año antes de la ruta por las calles de la ciudad prevista para las dos de la tarde, tendrá lugar un homenaje a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, con 67 años de historia. La celebración sigue con las personas inscritas que a las cinco y media tendrán una actuación con monólogo humorístico. La asociación hará entrega de trofeos y sorteo de regalos desde las seis y media.

Ambas propuestas forman parte del programa de las Ferias de Septiembre y están organizadas por la Asociación de Vehículos Clásicos de Benavente, en colaboración con la Concejalía de Deportes.