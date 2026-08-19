Mucho más que una biblioteca, un lugar de encuentro en Santibáñez de Vidriales

En Santibáñez de Vidriales, entrar en la biblioteca municipal no significa únicamente acercarse a una estantería en busca de un libro. El espacio municipal acoge a quienes buscan una novela, una película, una revista o un periódico, pero también a quienes necesitan un lugar para estudiar, preparar un trabajo, leer tranquilamente o compartir un rato con otras personas. Una función que convierte a la biblioteca en un punto de encuentro dentro del municipio.

Carolina, responsable de la biblioteca, conoce bien esa dimensión cotidiana del servicio: "Al final, una biblioteca municipal es un lugar de encuentro, no tanto de silencio, de estudios, está más enfocada a otro tipo de bibliotecas". En Santibáñez, añade, funciona "como un lugar comunitario, como una casa cultural".

El servicio abre actualmente diez horas semanales. Los martes y miércoles permanece abierto de 10.30 a 14.00 horas, mientras que los jueves lo hace de 10.30 a 13.30. Durante ese tiempo, los usuarios pueden realizar préstamos y devoluciones de libros, películas y CDs de música, además de consultar revistas y tres periódicos diarios.

Biblioteca municipal de Santibáñez de Vidriales. / E. P.

El fondo está organizado en diferentes secciones para público infantil, juvenil y adulto. En esta última se encuentran tanto novelas como libros de materias diversas, entre ellas psicología, filosofía o matemáticas. Además, tres veces al año llegan paquetes de novedades que permiten incorporar nuevos títulos a las estanterías.

El carné de la biblioteca es gratuito y el servicio forma parte de la Red de Bibliotecas de Castilla y León. Una circunstancia especialmente útil durante el verano, cuando Santibáñez recibe a niños que pasan aquí sus vacaciones. La biblioteca mantiene así usuarios habituales durante todo el año y suma en los meses estivales a quienes regresan al pueblo.

Actividades culturales

Junto al préstamo de materiales, el espacio también acoge actividades como cuentacuentos y presentaciones de novelas con escritores. Con motivo del eclipse también se preparó una actividad dirigida a los más pequeños para explicarles el fenómeno y elaborar una caja para poder observarlo.

Otro de los usos de la biblioteca es el club de lectura. Surgido inicialmente en la biblioteca del colegio, trasladó posteriormente sus encuentros al espacio municipal debido a su ubicación más céntrica. Las reuniones se celebran una vez al mes durante el curso.

Y después está la parte menos visible del servicio, la que tiene que ver con las relaciones que se generan alrededor de la biblioteca. "Están los de siempre", comenta Carolina al hablar de los usuarios que acuden semanalmente. Son personas para las que mantener abierta la biblioteca tiene una importancia especial "porque están allí semanalmente".

La conversación forma también parte de esa rutina. "Mucha gente va también a tener su charla semanal conmigo, de hablar un poquillo", relata. Es una muestra de cómo un servicio municipal puede convertirse en un espacio de relación cotidiana, especialmente en un entorno rural.

Obra de mejora

Ahora el Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales ha dado un nuevo paso para mejorar este recurso con la aprobación inicial del proyecto de acondicionamiento con un importe de 34.510,72 euros.

El proyecto se encuentra sometido a información pública para presentar las alegaciones que se consideren oportunas. La actuación de acondicionamiento se plantea junto a la reforma de la cubierta de la biblioteca. Una mejora sobre un espacio que es también lugar de encuentro.