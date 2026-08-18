San Román del Valle rescata la memoria del antiguo convento

El interés de los vecinos y vecinas por conocer, conservar y compartir la historia del antiguo convento de San Román del Valle ha encontrado en el Colectivo Conventus una nueva vía para seguir recuperando una memoria que forma parte de la propia localidad. La exposición organizada durante las jornadas culturales ha tenido una buena respuesta de los visitantes y ha permitido mostrar una parte del trabajo que el colectivo viene desarrollando para defender y divulgar el patrimonio tangible e intangible del convento y de su entorno.

La muestra ha sacado a la luz una maqueta del convento, diferentes piezas encontradas en su entorno, un poema que Aníbal Núñez escribió sobre el convento en los años ochenta, una fotografía que obtuvo un premio y un pergamino especialmente relevante por la información que aporta sobre el lugar. El documento del siglo XV habla del Monasterio de Nuestra Señora de San Román del Valle y recoge referencias a la ubicación de un Castro o Castillo y de molinos, lo que lleva a pensar que, además del convento, pudo existir un Monasterio.

Charla sobre descubrimientos relacionados con el convento. | E. P.

Pero una de las partes más llamativas de la exposición procede de los trabajos de limpieza realizados en 2018 por la Junta de Castilla y León. Aquellas actuaciones permitieron recuperar numerosos fragmentos de cerámica, vidrio y barro que, reunidos y conservados, han ayudado a conocer mejor cómo pudieron distribuirse algunas de las estancias del antiguo edificio.

Entre las piezas figuran 24 fragmentos grandes procedentes de platos de cerámica esmaltada en blanco, algunos con una línea azul en el borde. Fueron recuperados por vecinos a partir de los restos encontrados en la zona donde pudo estar situado el comedor. Junto a ellos se muestran otros 16 fragmentos de cerámica esmaltada decorada, probablemente pertenecientes a platos, tazas u otros recipientes de uso cotidiano utilizados en esa misma zona.

Maqueta del convento de San Román. | E. P.

La colección incluye además 34 pequeños fragmentos de cerámica esmaltada, decorada y sin decoración, pertenecientes a tazas, cuencos, platos y otros recipientes. Todos ellos aparecieron durante los trabajos de 2018 en el lugar donde pudo encontrarse el comedor del convento.

Otro conjunto especialmente significativo lo forman 29 fragmentos de cristal vidriado de falsa vidriera o vidriera nacarada, localizados en la zona del claustro. Estos restos constituían elementos decorativos destinados a permitir la entrada de luz filtrada y aportar color y luminosidad a los espacios del edificio. Su presencia ayuda también a conocer las soluciones arquitectónicas y decorativas empleadas en el antiguo convento.

Piezas recuperadas de la zona del convento de San Román, en la exposición de Conventus. / E. P.

El recorrido se completa con fragmentos de conglomerados de roca de aspecto volcánico y 32 fragmentos de cerámica de barro cocido que pudieron pertenecer a recipientes de uso culinario, jarras o tinajas. Proceden de la zona situada al otro lado del claustro, junto a los corrales, posiblemente correspondiente a la cocina o despensa.

Conventus nació a comienzos de 2025 en San Román del Valle y Villabrázaro como un colectivo de personas reunidas para la defensa del patrimonio tangible e intangible del Convento de Nuestra Señora del Valle y de otros bienes patrimoniales de estas localidades. Su nacimiento recoge años de trabajo comunitario de personas vinculadas a diferentes organizaciones que impulsaron actividades de promoción y conservación del edificio y su entorno.

Pergamino cedido por Jesús Rodríguez, vecino de Manganeses de la Polvorosa. / E. P.

La exposición ha servido para acercar al público una parte de ese trabajo y demostrar que la recuperación del patrimonio también puede nacer desde el propio pueblo, de la implicación de sus vecinos y de su voluntad de que la historia de San Román del Valle no quede en el olvido.