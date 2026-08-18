La Policía Local de Benavente atiende una colisión y varias emergencias sanitarias

La Policía Local de Benavente atendió durante la jornada del lunes diferentes incidencias relacionadas con el tráfico, la asistencia sanitaria, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

Entre las actuaciones de tráfico destaca una colisión entre dos turismos en la Plaza de la Madera. El accidente se produjo cuando uno de los vehículos realizaba una maniobra de marcha atrás para abandonar una zona de estacionamiento. No hubo heridos y los agentes realizaron las comprobaciones correspondientes y el reportaje fotográfico.

Asistencia sanitaria

La jornada incluyó además varias actuaciones de carácter sanitario. Una de ellas se produjo tras un aviso del 112 por una persona que presentaba un abundante sangrado. La Policía Local acudió al lugar junto con los servicios sanitarios, colaboró en la primera atención y acompañó el posterior traslado de la persona al Hospital Comarcal de Benavente para su valoración médica.

Posteriormente, una patrulla acudió a un establecimiento hostelero tras recibirse un aviso sobre una persona que se encontraba encerrada en el baño y que, inicialmente, no respondía. Cuando llegaron los agentes, un testigo ya había abierto la puerta y la persona permanecía en el interior. Los efectivos recabaron información de los presentes y los servicios sanitarios se hicieron cargo después de la atención. La persona fue trasladada al Hospital Comarcal de Benavente.

Durante la noche se recibió también un aviso por una persona que estaba tumbada en la calzada, aparentemente bajo los efectos del alcohol. La patrulla comprobó su estado y contactó con ella. Manifestó encontrarse bien, rechazó la asistencia sanitaria y abandonó el lugar por su propio pie. Indicó que había contactado con otras personas para que fueran a recogerla.

Los agentes realizaron asimismo varios controles y seguimientos relacionados con violencia de género, todos ellos sin incidencias reseñables, además de actuaciones por molestias derivadas de ruidos.

Vigilancia de ordenanzas

Entre las intervenciones de la jornada figura también la vigilancia de un solar privado con abundante maleza después de un aviso ciudadano. Los agentes comprobaron la situación sobre el terreno y constataron la existencia de vegetación que podía suponer un riesgo, con la actuación correspondiente conforme a la normativa municipal.

Por último, la Policía Local intervino ante la presencia de un vehículo estacionado en un vado debidamente señalizado. La patrulla comprobó la infracción y formuló la correspondiente denuncia. El vehículo fue retirado posteriormente por su titular.