Muere un trabajador en Benavente atropellado por un camión
El trágico accidente se ha producido durante la madrugada de este martes
A. A.
Nuevo accidente laboral en la provincia de Zamora. Durante la madrugada de este martes, un camión ha atropellado a un trabajador de unos 60 años cuando daba marcha atrás en la calle Paraguay, en Benavente (Zamora). El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada de alerta a las cuatro y cuarto de la madrugada avisando de que el hombre estaba inconsciente tras el impacto del vehículo.
Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía local de Benavente, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias (Sacyl). En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias que se desplazaron en una UVI móvil intentaron reanimar al trabajador sin éxito.
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