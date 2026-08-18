Muere un trabajador en Benavente atropellado por un camión

Nuevo accidente laboral en la provincia de Zamora. Durante la madrugada de este martes, un camión ha atropellado a un trabajador de unos 60 años cuando daba marcha atrás en la calle Paraguay, en Benavente (Zamora). El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada de alerta a las cuatro y cuarto de la madrugada avisando de que el hombre estaba inconsciente tras el impacto del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía local de Benavente, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias (Sacyl). En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias que se desplazaron en una UVI móvil intentaron reanimar al trabajador sin éxito.