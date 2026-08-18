Fuentes de Ropel despide el verano con la carrera por Leticia Rosino y un homenaje a sus socios veteranos

El verano de Fuentes de Ropel encara su última semana de actividad con una programación que vuelve a reunir deporte, ocio, música y solidaridad. La Asociación Cultural Iniciativas Ropelanas pone así el cierre a un verano cultural, lúdico, deportivo y solidario que ha mantenido al municipio activo durante estos meses y que ha contado con una notable participación.

La gran cita de esta última semana llegará el sábado 22 con la IX Carrera Popular Solidaria Iniciativas Ropelanas, que tendrá carácter benéfico a favor de la Fundación Leticia Rosino. La prueba comenzará a las 20.30 horas y contará con dorsal cero para quienes quieran colaborar con la causa sin participar en la carrera.

Ganadores de las Olimpiadas Ropelanas de Fuentes de Ropel. / .

La jornada tendrá además un componente especial relacionado con el origen de Leticia Rosino. A las 20.45 horas está prevista una exhibición de la Danza de Paloteo de Tábara, de la Asociación Cultural La Folguera. El grupo de paloteo procede de Tábara, localidad de la que era Leticia, y acompañará con su actuación una tarde marcada por la solidaridad.

Grupo participante en las actividades de Fuentes de Ropel. / .

Antes de llegar a esta cita, la semana ofrece otras propuestas para distintos públicos. Este martes, la globoflexia aporta una nueva actividad de ocio, mientras que el miércoles 19 llegará la última fiesta de la espuma del verano. El jueves será el turno de la competición deportiva con un campeonato de sprint y un básquet 3x3 multiedad.

Participantes en las Olimpiadas Ropelanas. / .

Homenaje a los socios veteranos

El viernes 21 estará especialmente dedicado a quienes han formado parte durante más tiempo de Iniciativas Ropelanas. La fiesta homenaje a los mayores de 60 años comenzará a las 21.00 horas en la calle Gaspar de Cepeda con un pincheo especial para los socios más veteranos, acompañado de bebida y pastas Pili.

La asociación aprovechará este encuentro para reconocer a los socios veteranos que llevan cinco o más años formando parte de Iniciativas Ropelanas y que no hayan recibido anteriormente una placa. Tras el pincheo tendrá lugar un recital poético con Tomás Prieto y, posteriormente, la música tomará el relevo con el dúo Miguel y Kenya. Su actuación comenzará a las 22.30 horas y estará abierta a todos los públicos.

Con esta última semana, Iniciativas Ropelanas culmina una programación que durante todo el verano ha convertido al municipio en escenario de propuestas culturales, lúdicas, deportivas y solidarias. Una actividad que tiene en la participación de vecinos y visitantes uno de sus principales puntos fuertes y que ha contribuido a mantener vivo el pueblo durante los meses estivales.

Vecinos y visitantes de Fuentes, en torno a las actividades del verano. / E. P.

La asociación ha puesto en valor el gran éxito de participación y las ganas de pasarlo bien en las I Olimpiadas Ropelanas. Una de las actividades organizadas por la Asociación Cultural Iniciativas Ropelanas que ha logrado reunir a grupos de todas las edades.