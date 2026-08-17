Teatro, astronomía, música y mucho más: así ha sido la Semana Cultural de Arrabalde

Arrabalde ha vivido una VI Semana Cultural con una respuesta positiva a las distintas propuestas organizadas por la Asociación Cultural Castro de Las Labradas. Durante estas jornadas, diferentes espacios del municipio han acogido actividades relacionadas con la cultura, la música, el patrimonio y la participación, con vecinos, socios y visitantes disfrutando de una programación variada y pensada para públicos diferentes.

El patrimonio ha tenido un papel destacado durante la Semana Cultural y ha permitido salir de los espacios habituales para conocer otros lugares relacionados con la historia. La excursión al Castro de San Cibrao de Lás y Ourense ofreció a los participantes una jornada dedicada al patrimonio y al disfrute compartido. La primera parte del viaje estuvo centrada en el yacimiento gallego, comenzando por su centro de interpretación y continuando con un recorrido a pie por los restos del poblado.

Excursión al museo del Castro de San Cibrao de Lás. / Asociación Castro de Las Labradas

Las explicaciones de los guías permitieron conocer cómo funcionaba la vida en un castro de estas dimensiones. La visita sirvió además para observar el trabajo de musealización y puesta en valor de San Cibrao de Lás y pensar en las posibilidades que ofrece el propio Castro de Las Labradas, que, según señala la asociación, llega a duplicar en tamaño al yacimiento gallego.

Después de la visita arqueológica, la jornada continuó en Ourense, donde el grupo compartió una comida y dispuso de tiempo libre para conocer la ciudad. Algunos participantes optaron por acercarse a las termas y otros aprovecharon para pasear por el casco histórico, antes de poner el broche a una excursión que había quedado pendiente después de tener que ser cancelada el año anterior por los incendios.

Excursión al museo del Castro de San Cibrao de Lás. / Asociación Castro de Las Labradas

El propio Castro de Las Labradas fue protagonista de otra de las propuestas, en este caso con una sesión astronómica que permitió mirar al cielo desde uno de los lugares más representativos de Arrabalde. Aunque las nubes hicieron acto de presencia durante la tarde, los telescopios y las explicaciones con puntero láser permitieron a los participantes orientarse entre las constelaciones y acercarse a distintos objetos del firmamento.

La actividad permitió observar galaxias y cúmulos estelares, conocer las estrellas dobles y descubrir también la relación entre la astronomía y la mitología a través de las historias y leyendas asociadas a las constelaciones. La Asociación Cultural Castro de Las Labradas agradeció especialmente la participación de Carla Vidal, Miguel Ángel Furones y Sergio Pérez, que aportaron sus equipos y conocimientos para guiar la sesión.

Desfile de moda en Arrabalde. / Asociación Castro de Las Labradas

La música también encontró su lugar durante estas jornadas con la actuación de Eva Ares en el atrio de la iglesia. El espacio ofreció un escenario singular para una velada en la que la artista invitada fue ganando la atención de los asistentes con una actuación cercana, convirtiendo la cita en uno de los momentos musicales de la programación.

Uno de los momentos que reunió a un mayor número de personas fue la representación teatral de “La sentencia del agua”, que congregó a más de un centenar de asistentes. La obra, escrita por José Luis Álvarez Baena, acercó al público a acontecimientos históricos vinculados al cercano Monasterio de San Esteban de Nogales. La representación recibió una buena acogida y los aplausos del público al finalizar reflejaron la respuesta de los asistentes a la propuesta.

Gran asistencia a la obra de teatro. / Asociación Castro de Las Labradas

Y junto a las propuestas culturales y patrimoniales, la Semana Cultural reservó también espacio para la participación directa. El desfile “Flamenca por un día: colores al atardecer” permitió que personas de diferentes edades se convirtieran en protagonistas de una actividad en la que se mezclaron moda, música y convivencia.

Más allá de la pasarela, la propuesta buscaba que las participantes formasen parte activa de la programación y compartieran una experiencia diferente. La actividad contó con la colaboración y coordinación de Patty Melgar, a quien la asociación agradece su implicación y el cuidado dedicado a la preparación y acompañamiento de las participantes.

Con propuestas tan diferentes como la representación teatral, una excursión arqueológica, sesiones de astronomía, una velada musical o un desfile, la VI Semana Cultural ha dejado una imagen de participación y actividad en Arrabalde, impulsadas por la asociación cultural.