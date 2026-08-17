Son de Los Valles recibe un reconocimiento muy especial en Carracedo

La implicación directa de Son de Los Valles en las actividades y el culto a San Lucas del Espíritu Santo en Carracedo de Vidriales ha llevado a la asociación cultural a recibir un reconocimiento especial. La Junta General de la cofradía acordó por unanimidad conceder a esta asociación la distinción de Hermano de Honor por su vinculación con el santo vidrialés.

Ronda nocturna promovida por Son de Los Valles en Carracedo de Vidriales. / .

El nombramiento se hizo efectivo este domingo al finalizar la solemne eucaristía celebrada en honor a San Lucas del Espíritu Santo en Carracedo de Vidriales, su localidad natal. El santo, nacido en Carracedo en 1594, es también patrón de Son de Los Valles desde la fundación de la asociación en 2015, que tiene además como patrona a la Virgen de la Vega de Benavente.

Desde entonces, la asociación ha mantenido una colaboración estrecha con la cofradía durante los días dedicados al patrón en su pueblo natal, coincidiendo con el tercer fin de semana de agosto. Una relación que se ha traducido en la participación y preparación de distintas propuestas que contribuyen a mantener viva la celebración.

Ronda en Carracedo de Vidriales. / E. P.

Entre ellas se encuentra una actividad promovida por Son de Los Valles desde hace algún tiempo durante la primera jornada de las fiestas. La propuesta reúne a vecinos y forasteros en torno a una cena popular que continúa después con un pasacalles de ronda por las calles de Carracedo. Cada año son invitados distintos colectivos tradicionales para participar en esta jornada.

La vinculación con San Lucas también quedó reflejada en 2017 con una iniciativa especialmente ligada a la tradición. Fue entonces cuando Son de Los Valles promovió la elaboración y el canto del ramo al santo. La asociación compuso la «comedia», la letra que acompaña al ramo y que recoge la vida y obra de San Lucas del Espíritu Santo, al no existir hasta entonces una composición para esta celebración. El armazón o soporte se engalana siguiendo el modo tradicional de la comarca de Los Valles de Benavente.

Son de Los Valles en la procesión de Carracedo. / E. P.

El canto del Ramo se mantiene actualmente dentro de la festividad solemne dedicada al patrón. En esta ocasión volvió a formar parte de los actos celebrados este domingo, antes de que, al finalizar la eucaristía, se hiciera entrega a Son de Los Valles del nombramiento de Hermano de Honor.

La relación entre ambas entidades ha tenido además este año un nuevo gesto con motivo de la distinción. El taller de Son de Los Valles ha confeccionado las faldillas destinadas al carro procesional de la imagen, realizadas en damasco granate y con el emblema de la cofradía bordado.

La Cofradía de San Lucas del Espíritu Santo concede anualmente esta distinción a colectivos o personas destacadas por sus méritos y su vinculación con el santo nacido en Carracedo. En esta ocasión, el reconocimiento pone en valor una colaboración que se ha mantenido desde hace años y que tiene en la celebración, las tradiciones y el recuerdo de San Lucas uno de sus principales puntos de encuentro.

Las faldillas del carro procesional, confeccionadas por Son de Los Valles. / E. P.

San Lucas del Espíritu Santo, nacido en el siglo XVI, no fue canonizado por la Iglesia hasta 1987. Su figura continúa estrechamente ligada a Carracedo de Vidriales, donde cada agosto se celebra la festividad solemne en su honor.