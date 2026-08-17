Quiruelas de Vidriales clausura sus fiestas de la Asunción tras un fin de semana repleto de actividades

Quiruelas de Vidriales despidió este domingo sus fiestas de la Asunción con una gran afluencia de público durante las distintas actividades programadas a lo largo del fin de semana.

Uno de los momentos más esperados llegó con el tradicional desfile de carrozas, el sábado, en el que varias semanas de trabajo y creatividad de los vecinos recorrieron las inmediaciones del Ayuntamiento y ofrecieron originales propuestas.

Derroche de imaginación en las calles de Quiruelas de Vidriales | C. F.

Entre las creaciones pudieron contemplarse una casita de chocolate y caramelos, ambientaciones hawaianas, un jardín de hadas e incluso una boda. Esta actividad se ha convertido en una de las más destacadas de las fiestas por “el ambiente de hermanamiento que genera entre los vecinos”. “Ya no solo durante el acto, sino desde las semanas previas, durante la preparación”, explican desde la comisión de fiestas.

La programación continuó el domingo con el tradicional torneo de fútbol entre jóvenes y veteranos, para continuar con los bailes tradicionales a cargo de la Asociación Etnográfica Bajo Duero y despedirse con la Orquesta Malibu Show.

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De esta forma, Quiruelas de Vidriales puso el broche final a sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asuncióm, con la mirada puesta ya en el próximo año.