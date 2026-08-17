Marcelina Colinas Vega y Hortensia García Sastre, protagonistas de una de las tardes más entrañables de las fiestas de Camarzana

La Asociación Cultural Camarzana Viva ha rendido homenaje a Marcelina Colinas Vega y Hortensia García Sastre, mayores de 85 años, en un acto cargado de emoción que reunió a familiares, amigos y numerosos vecinos para agradecerles toda una vida ligada al pueblo.

El reconocimiento tuvo lugar en la tarde del domingo, en la jornada de despedida de sus grandes fiestas, y estuvo presidido por el presidente de la asociación, Santos Romero Panizo, encargado de entregar las placas conmemorativas que simbolizan el agradecimiento de todo un municipio. Hijos, nietos, sobrinos y amistades acompañaron a las homenajeadas en una celebración marcada por los abrazos, los recuerdos y los aplausos.

Homenaje en Camarzana de Tera. / Ángel Blanco

Más allá de la distinción personal, el homenaje sirvió para poner en valor dos trayectorias vitales diferentes que forman parte de la historia de Camarzana de Tera. Hortensia García Sastre representa a quienes, en una época de escasas oportunidades, se vieron obligados a abandonar su tierra para buscar un futuro mejor y sacar adelante a su familia lejos de su localidad de origen.

Por su parte, Marcelina Colinas Vega simboliza a quienes decidieron permanecer en el medio rural y construir allí su proyecto de vida, demostrando que también era posible criar a sus hijos e hijas sin renunciar a sus raíces. Dos caminos distintos unidos por el mismo objetivo, el de ofrecer un porvenir a las siguientes generaciones.

Homenaje en Camarzana de Tera. / Ángel Blanco

El reconocimiento a Marcelina y Hortensia no solo evocó el pasado, sino que también invitó a reflexionar sobre un desafío que continúa vigente para muchos jóvenes del municipio, el de elegir entre marcharse en busca de oportunidades o apostar por desarrollar su vida en el entorno rural.

Con este homenaje, la Asociación Cultural Camarzana Viva volvió a reivindicar la importancia de mantener viva la memoria del pueblo y de reconocer a quienes han contribuido con su trabajo y esfuerzo al desarrollo de la localidad.