Grijalba de Vidriales vuelve a disfrutar de su retablo del siglo XVI tras la restauración

Grijalba de Vidriales ha estrenado este sábado el retablo restaurado del siglo XVI de su iglesia parroquial con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de la Asunción. La celebración ha contado con una misa en honor a la patrona, en la que los vecinos han podido contemplar de nuevo esta pieza tras varios meses de trabajos. La actuación ha contado con una subvención de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de 96.195 euros, que ha permitido recuperar una de las piezas más destacadas del patrimonio del Valle de Vidriales.

La iglesia de Grijalba, de gran valor patrimonial y construida en el siglo XVI, recibe visitantes procedentes de Madrid y de diferentes puntos de España. El retablo, dedicado principalmente a la Virgen porque el templo está bajo la advocación de la Asunción, es una pieza de gran interés artístico. Su ejecución se sitúa en torno al año 1600 y fue concluida poco antes de 1612, año de la muerte de su autor, el entallador Luis de la Bena.

Procesión de la Asunción en Grijalba de Vidriales. / CARLOTA FERNÁNDEZ

La obra es un ejemplo del denominado Romanismo miguelangelesco astorgano, una corriente artística muy vinculada a los modelos de Miguel Ángel y que tuvo una importante influencia en el norte de España a partir de la obra de Gaspar Becerra en el retablo mayor de la catedral de Astorga.

Numerosos peregrinos del Camino de Santiago se desvían de su recorrido para acercarse hasta el templo y conocer su patrimonio. La iglesia estará abierta al público de martes a domingo, mañana y tarde, con la guía de un técnico encargado mostrarla.

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La restauración comenzó el pasado mes de noviembre y ha corrido a cargo del equipo de Proceso Arte 8, de Astorga. Los trabajos finalizaron este viernes a las 12 de la mañana, coincidiendo con la víspera de la celebración, permitiendo que el retablo pudiera lucir ya restaurado durante las fiestas patronales.n