Dollar Selmouni sorprende en las fiestas de Camarzana de Tera tras el desfile de carrozas

Camarzana de Tera vivió uno de los momentos centrales de los festejos el sábado por la tarde con el tradicional desfile de carrozas, que este año tuvo que esperar debido a la lluvia. Las precipitaciones obligaron a retrasar la salida, prevista inicialmente a las 19:30 horas, aunque finalmente las diferentes peñas pudieron recorrer la localidad con sus elaboradas creaciones.

El desfile partió de los inicios del pueblo y recorrió la calle principal hasta llegar al instituto, atravesando la carretera nacional N-525, que tuvo que permanecer cortada al tráfico por la Guardia Civil durante el paso de las carrozas.

La preparación de las carrozas y los disfraces se prolonga durante semanas e incluso meses, desde la elección de la temática hasta la construcción de las estructuras y la elaboración de los trajes. Este año, debido a las inclemencias meteorológicas, muchas de las carrozas tuvieron que ser cubiertas con plásticos para protegerlas de las precipitaciones y evitar que el trabajo realizado durante meses quedara dañado.

La Copa del Mundo pasea en carroza en Camarzana de Tera. / C. F.

Entre las propuestas de este año destacaron varias referencias al Mundial de fútbol, así como recreaciones relacionadas con la cultura nórdica y los vikingos. También hubo espacio para una particular granja, con cerdos y vacas, además de un barco pesquero, la famosa casita de Bad Bunny, el pueblo de los Pitufos o un homenaje a Locomía, entre otras propuestas.

Las carrozas también sirvieron como escaparate para diferentes reivindicaciones y mensajes. Una de las participantes aprovechó el desfile para lanzar una proclama ante la supresión de las paradas del AVE a su paso por Sanabria.

La charanga amenizó la tarde junto al instituto, acompañando a las carrozas, para posteriormente dar paso a la orquesta Sinergia, que continuó la celebración.

Un famoso entre el público

Entre los rostros conocidos que se dejaron ver por las fiestas estuvo el cantante y rapero español Dollar Selmouni, que acumula millones de reproducciones en Spotify y YouTube y que decidió pasar el festivo del 15 de agosto en Camarzana de Tera.

Dollar Selmouni en Camarzana de Tera. / .

El artista, natural de Palma de Mallorca, explicó a este periódico que visita habitualmente la zona y destacó especialmente la tranquilidad de los pueblos de la comarca. "Vengo habitualmente, me gustan mucho los pueblos de alrededor, Sanabria, la tranquilidad y la paz", señaló.