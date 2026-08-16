El director de cine Chema de la Peña ultima un documental sobre Cecilia

El director, productor y guionista salmantino Chema de la Peña trabaja ya en la posproducción del documental “Cecilia, una luz de mañana’” que verá la luz este otoño, coincidiendo con el 50 aniversario de su prematura muerte en un accidente de tráfico acaecido en el término municipal de Colinas de Trasmonte.

“Nos gustaría presentarlo en Seminci si nos seleccionan”, confiesa el director, Chema de la Peña, en declaraciones a Ical con motivo la presentación de la película "Días de agosto’, un thriller erótico marcado por el deseo prohibido, los secretos familiares y un calor sofocante, protagonizado por Roberto Álamo, Maggie Civantos, Pau Simón y Berta Galo, que el viernes llegó a 80 pantallas de toda España.

Estreno

“Cecilia, una luz de mañana" se estrenará en salas comerciales el próximo 9 de noviembre, una fecha emblemática para los seguidores de la autora de “Un ramito de violetas”, antes de su llegada a la plataforma Movistar Plus+ y de su desembarco en Televisión Española, a través de la serie de documentales "Imprescindible”.

Portada del documental. / Cedida

El trabajo aproxima con una mirada actual el relato de sus 27 años de vida a través de sus diarios, cartas, pinturas, declaraciones y sobre todo con sus canciones.

Artistas del mundo de la música como Rozalén, Vega, Chica Sobresalto, Lídia Pujol y Sole Jiménez participan en este emotivo documental junto a los familiares y personas cercanas de Cecilia, que comparten recuerdos y momentos inolvidables que hacen posible reconstruir la carrera profesional y personal de esta cantautora fervientemente feminista y figura clave de la canción protesta de los 70.

Trayectoria

Cecilia fue el nombre artístico de Evangelina Sobredo Galanes, una de las cantautoras más influyentes de la música española de los años 70.

Nacida en Madrid en 1948, creció en varios países debido al trabajo diplomático de su padre. Esta crianza internacional le permitió dominar el inglés, conectar con la música folk estadounidense y desarrollar una mentalidad abierta y cosmopolita, muy avanzada para la España de la época.

En sus letras la cantante no se limitó al romanticismo si no que retrató con ironía y melancolía las contradicciones de la sociedad española, la hipocresía de la burguesía y el peso de las tradiciones.