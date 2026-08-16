Camarzana de Tera despide sus fiestas de la Asunción con homenaje a mayores y entrega de premios

Camarzana de Tera afronta la recta final de sus fiestas de la Asunción este domingo con un homenaje a las personas mayores del pueblo y la entrega de premios a las carrozas y el desfile. Además, habrá actividades para todos los públicos en una fiestas que han sido un éxito de participación, según integrantes de la organización. La localidad encara este domingo el último día de celebraciones con actividades para todas las edades en una jornada que comenzará con la misa en honor a San Roque, mientras que los niños y las niñas podrán disfrutar de los tradicionales juegos infantiles. Uno de los momentos más emotivos llegará a partir de las 19.00 horas con el inicio del "reconocimiento a los mayores", con la entrega de placas. Además, habrá bailes regionales a cargo de "La Rueca", para, a continuación, dar paso al esperado partido de fútbol sala entre solteros y casados.

La recta final llegará a las 00.30 horas, con la entrega de premios de las carrozas y del desfile. Después, la fiesta continuará con la macrodiscoteca "Rave", encargada de poner el punto final a unas celebraciones de un pueblo referente en los valles de Benavente.

Bailes populares en las fiesta de Camarzana.

Camarzana de Tera vive estos días sus grandes fiestas en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. Unas celebraciones que vuelven a convertir la carretera nacional a su paso por la localidad, los bares y la “Pista”, en puntos de encuentro para vecinos y visitantes. Las fiestas están teniendo una notable participación, tanto en las actividades desarrolladas durante las tardes como en los actos nocturnos, explican desde la comisión de fiestas que destaca la gran acogida de una de las citas más tradicionales: los gigantes y cabezudos, que tuvieron lugar el pasado 8 de agosto.

Uno de los grandes momentos de estas fiestas es el desfile de peñas, otra de las citas con mayor seguimiento durante la jornada del viernes. Las peñas tienen un papel protagonista. Los peñistas se ponen sus "uniformes" customizados y desfilan acompañados de la charanga por la carretera principal del pueblo, desde el Ayuntamiento, después de haber dado el chupinazo inaugural.

Este año la charanga corrió a cargo de "Manía". A esta cita no solo acuden habitantes de Camarzana, sino también numerosos vecinos de los pueblos de los valles, que se acercan a disfrutar del gran ambiente de las calles y de los bares.

Del mismo modo, las misas en honor a los patrones constituyen, según explican desde la comisión, algunos de los momentos más especiales de las fiestas. La celebración en honor a la Virgen de la Asunción tuvo lugar el sábado, mientras que este domingo será el turno de San Roque. Desde la organización destacan la "gran devoción" que existe en Camarzana hacia sus patronos.