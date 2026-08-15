Vecilla de la Polvorosa acogerá entre tinieblas y candiles un concierto de música de cámara de nivel nacional

Vecilla de la Polvorosa acogerá el próximo sábado 22 de agosto, a partir de las 23.00 horas, el concierto "La música de las mil luces", una iniciativa cultural impulsada y financiada por la Fundación Palmero-Güezmes, junto con la Diputación de Zamora, la Junta Vecinal de Vecilla de la Polvorosa y el Ayuntamiento de Morales del Rey. La actuación correrá a cargo del Cuarteto Verdiom, un conjunto de música de cámara integrado por músicos que desarrollan su actividad en algunas de las principales orquestas de España.

El concierto tendrá lugar en la plaza del pueblo y las calles se decorarán de manera especial para la ocasión: las luces de las farolas se apagarán y las calles y el entorno de la plaza quedarán iluminados por miles de velas.

Javier Palmero, de la Fundación Palmero-Güezmes, explica a este periódico que el objetivo del proyecto va más allá de organizar un concierto. "No se trata solamente de organizar un concierto, sino de crear una experiencia vinculada al pueblo y a su identidad, a su arquitectura, al uso común del espacio público", señala.

La iniciativa se celebra por primera vez y pretende mostrar que un pequeño núcleo rural puede acoger propuestas culturales de alto nivel. Palmero considera que una de las claves está precisamente en trasladar un formato habitualmente asociado a grandes ciudades o a espacios especializados a un entorno rural. "Organizar un concierto que normalmente está reservado a una sala de conciertos, a una iglesia, en una gran ciudad, y llevarlo a la plaza de un pueblo pequeño es variar mucho el concepto: te traigo algo grande a un sitio pequeño y es algo que podemos hacer", afirma.

Cartel del concierto. / Cedida

Palmero plantea el evento como una forma de reivindicar la capacidad de los pueblos zamoranos para generar actividad cultural, atraer visitantes y proyectar una imagen diferente de los territorios rurales.

Para la Fundación, el propósito no es únicamente combatir el discurso sobre la despoblación, sino cambiar la perspectiva desde la que se contempla el futuro de estos municipios. "Lo que hay que cambiar es el paradigma y pasar al paradigma de la ilusión, ilusionar a la gente de que en los pueblos pequeños también se pueden hacer cosas grandes", sostiene Palmero.

En este sentido, define el objetivo como la sustitución del "relato de la resignación" por otro "basado en la iniciativa, la colaboración y la esperanza".

Vecilla de la Polvorosa cuenta habitualmente con entre 80 y 100 habitantes, una cifra que puede alcanzar aproximadamente los 150 durante el verano. La organización espera recibir visitantes procedentes no solo de la comarca y de la provincia de Zamora, sino también de León y de otras zonas de España, entre ellas Madrid.

Familia Palmero-Güezmes. / CEDIDA

"Es una iniciativa cultural que no es habitual. Está llegando interés de mucha gente, no solamente de Zamora, sino de la provincia de León, y muchos amigos vienen de Madrid y de otras zonas de España", explica Palmero.

Asimismo, la música se ofrecerá en un espacio público, sin convertir el concierto en una actividad limitada a un recinto cultural convencional. La intención, según Palmero, es combinar "calidad artística con accesibilidad, evitando que la música clásica se perciba como una manifestación distante o reservada a determinados espacios y públicos".

La organización ha diseñado un circuito de velas por las calles de Vecilla de la Polvorosa. Se apagarán las luces habituales y la iluminación quedará a cargo de estos puntos de luz, con el objetivo de poner en valor la arquitectura de la localidad.

"No solo es el concierto, se va a adornar todo el pueblo. Se va a hacer un circuito en torno a la plaza de velas y se van a destacar los valores arquitectónicos que tiene el pueblo", explica.

El entorno natural también forma parte de la propuesta. Vecilla se encuentra en la confluencia de los ríos Órbigo y Eria, una ubicación que, según el impulsor del evento, ofrece un paisaje de gran riqueza forestal. "Estamos donde confluyen el río Órbigo y el Eria. Entonces esto tiene una exuberancia a nivel forestal espectacular", señala.

La celebración ha contado con la colaboración de distintas instituciones y colectivos. Junto a la Fundación Palmero-Güezmes participan la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento, la Entidad Local Menor y los vecinos de Vecilla, que aportan medios humanos y materiales.

Palmero considera que esta colaboración es uno de los elementos esenciales del proyecto. "Lo hemos impulsado nosotros, pero se han sumado todos y todo el mundo está empujando", explica.

La propia familia Palmero pondrá a disposición del evento su vivienda particular, considerada una de las más representativas de la localidad, que servirá como espacio de recepción institucional.

La implicación vecinal ha sido especialmente significativa. El proyecto surgió inicialmente de una conversación sobre la posibilidad de organizar algo diferente y, con el paso de los meses, ha ido sumando apoyos. "Creo que la gente se ha ilusionado mucho, tanto en el pueblo como en los alrededores, porque es algo diferente", afirma.

El evento cuenta además con dos padrinos de honor: la comunicadora Carmen Ferreras, que se encargará de presentar el acto, y el diplomático Sergio Rodríguez.

La organización espera que la llegada de visitantes tenga también efectos sobre la economía de la zona. Palmero señala especialmente el papel que puede desempeñar el evento en el mantenimiento de los pequeños negocios de la localidad.

"El incremento de visitantes durante la jornada y el consumo en los establecimientos pueden contribuir a la economía local", explica. En el caso concreto de Vecilla, destaca la importancia del bar del pueblo como espacio de encuentro durante todo el año: "Este tipo de iniciativas a lo largo del verano garantizan la supervivencia del bar del pueblo, que es el punto un poco de unión de los vecinos a lo largo del resto del año".

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"La música de las mil luces" busca demostrar que actos de este nivel cultural pueden llegar a pequeños núcleos rurales, dejando atrás los paradigmas pesimistas que rodean la zona.