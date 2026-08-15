Quiruelas de Vidriales presume de vitalidad: jóvenes, negocios y unas fiestas multitudinarias

Durante estos días, la localidad de Quiruelas de Vidriales ha registrado una notable afluencia de personas, especialmente en torno a uno de los puntos de encuentro más emblemáticos del pueblo, el Bar El Cruce.

La Comisión de Fiestas ha preparado un amplio calendario de actividades que ha contado con una gran participación, especialmente entre los más pequeños. Juegos infantiles, bingos musicales, cenas populares, juegos tradicionales, espectáculos musicales y el Gran Prix de hijos contra padres han marcado las últimas jornadas.

La programación infantil ha tenido un protagonismo especial, con numerosas propuestas dirigidas a los niños de Quiruelas. La elevada participación pone en valor la vitalidad de un pueblo que mantiene con orgullo su Colegio Rural Agrupado (CRA), que actualmente cuenta con 30 alumnos. De cara al nuevo curso 2026/2027, se incorporarán seis nuevos alumnos y cuatro se despedirán para comenzar sus estudios en el instituto.

Quiruelas de Vidriales es un pueblo que durante el año cuenta con aproximadamente 400 habitantes y que, durante estos días, llega a duplicar su población. Este municipio del valle de Vidriales ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, luchando contra la despoblación. Actualmente, mantiene servicios como un pequeño supermercado, tres peluquerías, una farmacia y una panadería, además de varios negocios de albañilería.

Actividad infantil en las fiestas de Quiruelas de Vidriales. | C. F.

Henar Fernández, una vecina del pueblo que regenta el supermercado "La Tienda de Henar", asegura que en los últimos años "mucha gente joven se está quedando y haciendo casa y negocio. O, aunque a lo mejor tengan el negocio en Benavente, viven aquí".

La jornada de este sábado estará marcada por la celebración del día grande de las fiestas. Los actos comenzarán con la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción, acompañada por la charanga Los Chumachos.

A las 19.30 horas llegará uno de los momentos más esperados de la programación: el gran concurso de carrozas, que estará amenizado por la charanga Rico Rico y que contará con importantes premios económicos para los ganadores.

La noche llegará con las mejores versiones de rock a cargo del grupo Los Trifásikos y, a continuación, la macrodiscoteca Wild, que espera congregar a numerosos asistentes, y que comenzará con una "Fiesta Remember", con la colaboración del DJ Roberto Falagán y "los mejores temas de siempre", para continuar después con los temas más actuales.

Las fiestas afrontarán su recta final el domingo con nuevas propuestas. A las 19.00 horas tendrá lugar el tradicional torneo de fútbol de jóvenes contra "viejos", al que seguirán los bailes tradicionales a cargo de la Asociación Etnográfica Bajo Duero.

Noticias relacionadas

La orquesta Malibú Show será la encargada de cerrar las fiestas de Quiruelas de Vidriales, poniendo el broche final a unas jornadas que esperan atraer a numerosos vecinos y visitantes.