Ostras, actividades infantiles y expectación ante La Selvátika: Cubo de Benavente vive sus días grandes

Cubo de Benavente celebra sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque este fin de semana con la macrodiscoteca Selvatika como punto fuerte.

Este pequeño pueblo de los Valles, que durante el año cuenta con unas 120 personas y que en el verano duplica su población, hace una apuesta musical fuerte en su programación nocturna con la intención de atraer a visitantes de los pueblos colindantes y del resto de los Valles de Benavente.

Las fiestas, que dieron comienzo el miércoles con el pregón inaugural, tendrán su evento más grande durante la noche de este sábado, con el espectáculo de la conocida macrodiscoteca Selvatika. Además, durante la jornada habrá otros espectáculos y actividades, como gaiteros, hinchables, fiesta de la espuma, juegos infantiles y un bingo, entre otras propuestas.

Inés Hornillos, miembro muy activo de la comisión de fiestas, cuenta que la comisión está formada por unos diez jóvenes de la localidad, pero que "todo el pueblo se involucra un montón" en la organización de todas las actividades.

Asegura que durante el verano se incrementa mucho la población: "Se nota que muchas casas ya están abiertas, vas al bar y no puedes ni pedir. Hay mucha diferencia del invierno al verano".

La Selvatika acturá en Cubo de Benavente el Día Grande de sus fiestas

Hornillos explica que Cubo de Benavente es un pueblo de referencia durante este fin de semana de agosto y que esperan la misma afluencia de gente que otros años, sobre todo en los festejos nocturnos. "Viene mucha gente, sobre todo de la zona de Vidriales. Otros años vienen incluso autobuses y se espera que este año también vengan".

Desde la comisión de fiestas aseguran que siempre pretenden hacer un cartel con actividades para que disfruten personas de todas las edades. "Es un cartel para que los pequeños estén entretenidos, también hacemos paella para todo el pueblo, para que la gente mayor se reúna, y muchos bingos, que generan mucha ilusión".

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Cubo de Benavente ha disfrutado durante las últimas jornadas de numerosas actividades que han registrado una gran afluencia de vecinos en torno a los puntos de encuentro del municipio, como el bar del pueblo, con propuestas tanto para niños como para mayores.