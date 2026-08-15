Benavente acogerá, por primera vez, el Festival de Música Sacra “El Camino Musical”
La cita musical tendrá lugar en la Iglesia de Santa María la Mayor con entrada libre
Por primera vez en sus más de 25 años de historia, el Festival de Música Sacra “El Camino Musical” se celebrará en la ciudad de Benavente este domingo, 16 de agosto, a las 21.00 h, en la Iglesia de Santa María la Mayor.
El programa estará a cargo de Matthias Müller, organista y especialista en armonio, con más de 40 años de experiencia en España. Desde la organización lo consideran uno de los pocos “Maestros de la música sacra” de España.
Además, estará acompañado por la reconocida soprano belga Cristel de Meulder, natural de Amberes, a quien la organización define como “la más famosa cantante de Bélgica de música sacra”, y por la soprano Isabel Díaz Costales, de Ribadesella.
La entrada al concierto es gratuita.
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