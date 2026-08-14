La ciencia llega a los mayores de Ayoó: así aprenden a entender el viento, la niebla y las borrascas

Ayoó de Vidriales acogió ayer un taller de experimentos sobre fenómenos meteorológicos dirigido a personas mayores de 65 años.

La propuesta, desarrollada por Isabel Álvarez, acercó la ciencia a los pueblos a través de experimentos sencillos y objetos cotidianos, con el objetivo de explicar de una manera práctica fenómenos relacionados con el clima, como la formación del viento, la niebla, las borrascas o los anticiclones.

Álvarez, responsable del proyecto educativo Cuentitis Aguda, explicó que la idea surgió a partir de su experiencia realizando talleres para niños. Durante esas actividades comprobó que los padres y abuelos también mostraban interés por los experimentos. "Muchas veces se quedaban y preguntaban. Vi que tenían mucha curiosidad", señaló.

Isabel Álvarez (izquierda), imparte el taller de meteorología en Ayoó de Vidriales. / Carlota Fernández

A partir de esa observación, Álvarez presentó un proyecto a la Diputación de Zamora, dentro de los programas de envejecimiento activo de Bienestar Social, para desarrollar talleres sobre el clima dirigidos a personas mayores de 65 años de zonas rurales. La iniciativa partía también de la idea de que estas generaciones, especialmente quienes vivieron en pueblos, no habían tenido las mismas oportunidades de acceso a la formación que las generaciones actuales.

"La razón que yo les di (a la Diputación de Zamora) es que la gente mayor no había tenido las mismas oportunidades de acceso a formación que nosotros, y menos en las zonas rurales, que tenían una cultura de trabajo más fuerte. Me lo aceptaron."

El proyecto permitió llevar estos talleres a diferentes pueblos de Sanabria, Carballeda, Aliste y los Valles, donde la respuesta de los participantes fue muy positiva. En algunos pueblos pequeños llegaron a formarse grupos de 16 o 17 personas, una participación que Álvarez valoró especialmente, teniendo en cuenta el reducido número de vecinos de muchas de estas localidades.

Experimento en el taller de fenómenos meteorológicos en Ayoó de Vidriales. / Carlota Fernández

"Ha sido una maravilla, una experiencia preciosa. No sabes lo interesada que está la gente mayor en aprender, la curiosidad que tienen y la manera que tienen de relacionarlo con cosas", explicó. Los participantes vinculaban los fenómenos explicados durante los talleres con sus propias experiencias en el campo y con situaciones que habían observado a lo largo de su vida. "Ellos han vivido en el campo y han experimentado muchos fenómenos y relacionan estas cosas con lo que yo explico y les gusta mucho".

La actividad celebrada este jueves en Ayoó siguió esa misma filosofía. Para realizar los experimentos, Álvarez recurrió a materiales sencillos y habituales en cualquier hogar, como globos, velas, botellas, bandejas u otros objetos cotidianos. "Yo digo siempre que el laboratorio de casa está en la cocina", explicó.

Durante los talleres se realizaron experimentos destinados a comprender cómo se forma el viento y qué consecuencias tiene, cómo aparece la niebla o cómo se comportan una borrasca y un anticiclón.

Taller de ciencia en Ayoó. / Carlota Fernández

La divulgadora insistió en que su objetivo no era realizar experimentos que pareciesen simplemente "magia", sino utilizarlos para responder a una pregunta y comprender por qué suceden determinados fenómenos. "A mí lo que me interesa es el porqué, dar una explicación a algo que ocurre todos los días", apuntó.

Esta metodología también está presente en los talleres que Álvarez desarrolla con niños, en los que aborda cuestiones como el magnetismo, la luz y el color o las abejas y la cera. La intención es trasladar a la práctica conocimientos que habitualmente se estudian de manera teórica en el colegio.

Precisamente, este verano el programa de actividades ha incluido talleres sobre magnetismo, clima y eclipses. El pasado 10 de agosto, Ayoó acogió también un taller de experimentos sobre los eclipses dirigido a niños y familias, con motivo del eclipse que tuvo lugar el pasado 12 de agosto.

Las próximas propuestas estarán centradas en la luz y el color, con actividades previstas en Cional el día 17 de agosto, Villardeciervos el día 18 de agosto y Robledo, en Sanabria, el día 23 de agosto.