Camarzana recupera la imagen de "La Niña del Tera" para sus fiestas

El mural de la conocida como "La Niña del Tera", esa niña en blanco y negro en la que resaltan unos brillantes ojos verdes, realizado en 2009 por Carlos Martínez y Óscar Pérez, ha comenzado a ser restaurado por sus autores después de que la pared fuera cubierta hace unos meses durante unas actuaciones realizadas en el puente del río Tera por la Junta de Castilla y León.

La pintura, que nació hace 17 años como un diseño propio inspirado en la mirada de la hermana de Carlos Martínez, se ha convertido con el paso del tiempo en una imagen reconocible para Camarzana y para buena parte de los pueblos del valle. "Era un icono ya para el pueblo", explica Martínez, quien actualmente vive en Madrid y trabaja como profesor universitario.

Martínez y Pérez, amigos de toda la vida y vinculados a Camarzana de Tera, Pozuelo de Vidriales y Quiruelas de Vidriales, pintaban cuando eran jóvenes, como una afición que con el tiempo dejó en el municipio una de sus imágenes más características.

Carlos Martínez junto al mural de "La Niña del Tera" / Carlota Fernández

El mural se encuentra en una de las pilastras del puente sobre el río Tera, cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León. Durante unas actuaciones de reparación y restauración del puente, la pared fue pintada, cubriendo también el mural. Según explica Carlos Martínez, se trató de una actuación en la que "se pintó la pared sin mirar más allá de lo que se estaba pintando".

La desaparición de la imagen generó, según el artista, una "tristeza general" tanto en Camarzana como en el conjunto del valle. Durante estos años, "La Niña del Tera" había sido utilizada como punto de referencia y como imagen en fotografías y diferentes iniciativas vinculadas al municipio.

"A la gente le gustaba mucho, venían a hacerse fotos, y se ha usado muchas veces como imagen del pueblo". "Ha generado una tristeza general, en el pueblo y en el Valle, porque no solamente es Camarzana, es Pumarejo y son todos los pueblos de alrededor" cuenta Martínez.

Ahora, el objetivo de los dos artistas es recuperar la pintura original, y no simplemente reproducirla desde cero sobre la pared blanca. Carlos Martínez ha comenzado a retirar parte de la capa de pintura que cubría el mural para recuperar los restos de la imagen que permanecían debajo.

Cartel de las fiestas de Camarzana. / .

"Yo puedo volver a pintar a la niña de cero encima de la pared blanca, pero nunca va a quedar igual. Lo que quiero es recuperar a esa niña, que sea la niña original", explica. El trabajo consiste ahora en restaurar la imagen que ha quedado después de retirar parte del blanqueo, limpiando las zonas dañadas y reconstruyendo la pintura sobre los restos originales.

La intención de Martínez y Pérez es continuar con los trabajos durante las fiestas y dejar la restauración terminada en el mes de septiembre, siempre buscando que el resultado sea lo más parecido posible a la imagen que durante años ha acompañado al río Tera.

La recuperación del mural fue anunciada en un vídeo publicado en la cuenta personal de la red social Instagram de Carlos Martínez, @carlos.blk_, en el que muestra el inicio de los trabajos y cómo vuelve a aparecer la mirada de la niña bajo la pintura. El artista resumía el proyecto con los mensajes "Devolviendo al Tera lo que siempre perteneció", "Empieza la restauración" y "Camarzana es casa". La publicación supera ya las 11.000 reproducciones.

"La Niña del Tera" ha cobrado además un protagonismo especial durante estas fiestas de Camarzana de Tera. El Ayuntamiento ha utilizado la imagen como uno de los símbolos de la celebración y ha puesto a la venta tote bags con el diseño del mural, destinadas a recaudar fondos para las fiestas. Las bolsas se han agotado prácticamente en su totalidad.

Tote bag de la Niña del Tera. / Carlota Fernández

De este modo, la pintura que nació hace 17 años como una creación artística de dos jóvenes se ha convertido también en la imagen de las fiestas y en uno de los elementos más reconocibles de Camarzana de Tera.

Fiestas en Camarzana de Tera

Las fiestas de Camarzana de Tera comenzaron el pasado 7 de agosto y afrontan a partir de este viernes sus jornadas grandes, con el tradicional chupinazo y el desfile de peñas.

El momento central llegará el sábado con la LVI edición de los desfiles y carrozas, una de las citas más esperadas de las fiestas, que más afluencia de gente de la zona atrae, y la actuación nocturna del grupo Sinergia.

El cierre de las celebraciones será el domingo, con la entrega de premios de carrozas y desfiles y la macrodiscoteca “Rave”.

El programa festivo estará además marcado por los actos religiosos, con la Santa Misa en honor a la Virgen de la Asunción, el sábado, y, en honor a San Roque, el domingo.

Noticias relacionadas

La Niña del Tera va recuperando poco a poco su forma original, para satisfacción de los vecinos del municipio y de toda la comarca, que agradecen a los dos artistas su trabajo para devolver a este lugar una imagen que ya forma parte de la identidad del Tera y de todos los habitantes de Camarzana. Al mismo tiempo, los vecinos lamentan profundamente que la Junta de Castilla y León pintara el puente sin informarse debidamente sobre la imagen existente, dejando atrás una parte de un paisaje que, para muchos, es parte del patrimonio artístico de la zona. n