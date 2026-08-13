Un joven de 25 años herido en un accidente en la autovía del Noroeste en el término de San Cristóbal de Entreviñas

Un turismo chocó contra el guardarraíl en la salida de la autovía A-66, Ruta de la Plata, en el término municipal de San Cristóbal de Entreviñas a las 13.55 horas de este jueves 13 de agosto. La colisión tuvo lugar en el carril de acceso a la autovía A-6, autovía del Noroeste, en el kilómetro 205 sentido norte. Salió herido el conductor del vehículo, un joven de 25 años que aunque estaba consciente refería dolor de cabeza y necesitó atención sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl.