Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Así ha sido el eclipse de sol en la provincia de ZamoraBebé fallecida en Toro: la investigaciónAccidente de tráfico en Muga de Sayago (Zamora)El Zamora CF - Cultural Leonesa: la crónica del partido
instagramlinkedin

Un joven de 25 años herido en un accidente en la autovía del Noroeste en el término de San Cristóbal de Entreviñas

El lugar del suceso fue el carril de acceso desde la A-66, Ruta de la Plata

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL / SACYL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. C.

Un turismo chocó contra el guardarraíl en la salida de la autovía A-66, Ruta de la Plata, en el término municipal de San Cristóbal de Entreviñas a las 13.55 horas de este jueves 13 de agosto. La colisión tuvo lugar en el carril de acceso a la autovía A-6, autovía del Noroeste, en el kilómetro 205 sentido norte. Salió herido el conductor del vehículo, un joven de 25 años que aunque estaba consciente refería dolor de cabeza y necesitó atención sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents