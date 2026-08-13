¿Hubo un monasterio antes del convento de San Román del Valle?

El colectivo Conventus ha tenido acceso a nueva documentación histórica que abre "interesantes vías de estudio sobre el origen y la evolución del convento de San Román del Valle". Entre los nuevos hallazgos destaca el acceso a un documento fechado en 1409 que recoge una disposición pontificia relacionada con los religiosos del "Monasterio de Santa María del Valle", situado en la tierra de San Román, y con la defensa de sus bienes y derechos.

La documentación de Jesús Ramírez hace referencia a diferentes propiedades y posesiones vinculadas a la comunidad religiosa y menciona expresamente el denominado "Castro del Valle", además de otros bienes y lugares.

Este documento "abre una nueva vía de investigación sobre la existencia, además del Convento, de un posible Monasterio anterior o relacionado con el mismo y sobre la presencia de un asentamiento identificado documentalmente como Castro del Valle en el entorno de San Román".

El colectivo considera que estos datos pueden contribuir a replantear y ampliar el conocimiento histórico del lugar. No obstante, se trata de una línea de investigación que continúa abierta y que requiere el estudio comparado de la documentación y de otras evidencias históricas y arqueológicas.

Actividades divulgativas

Conventus, nacido hace algo más de un año con el objetivo de investigar, recuperar, divulgar y contribuir a preservar el patrimonio histórico vinculado al antiguo convento de San Román del Valle, ha ido reuniendo documentación, testimonios y materiales que permiten avanzar en el conocimiento de la historia del convento y de su entorno y que dará a conocer en la charla titulada "El legado del Convento de San Román del Valle", a cargo de Luis Rubio Morán y Cristina Mateos, este jueves, a partir de las 20.00 horas, junto al edificio del antiguo Ayuntamiento.

"El convento constituye un patrimonio que forma parte de la memoria histórica y cultural de San Román del Valle y que merece ser conocido, estudiado y, en la medida de lo posible, conservado y restaurado", explica Mateos.

La actividad incluirá también una exposición en la que se podrán contemplar fotografías, maquetas y diferentes piezas de cerámica y barro encontradas durante las labores de limpieza realizadas en el entorno del convento en 2018.

Estos materiales permiten acercarse al convento también desde los restos y objetos que han ido apareciendo vinculados al lugar. La intención de Conventus es que este patrimonio pueda ser conocido y valorado y que sirva también para despertar el interés por continuar investigando la historia del convento y de San Román.

Durante la jornada se celebrará asimismo un mercadillo cuyos fondos se destinan a sufragar los gastos derivados de las actividades del colectivo y de su proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio. La asociación quiere avanzar hacia la creación de una Fundación que permita un marco estable para la preservación, investigación, divulgación y restauración del legado del convento.