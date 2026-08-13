¿Hubo un monasterio antes del convento de San Román del Valle?
Un texto de 1409 revela nuevas vías de investigación que pone sobre la mesa el Colectivo Conventus
El colectivo Conventus ha tenido acceso a nueva documentación histórica que abre "interesantes vías de estudio sobre el origen y la evolución del convento de San Román del Valle". Entre los nuevos hallazgos destaca el acceso a un documento fechado en 1409 que recoge una disposición pontificia relacionada con los religiosos del "Monasterio de Santa María del Valle", situado en la tierra de San Román, y con la defensa de sus bienes y derechos.
La documentación de Jesús Ramírez hace referencia a diferentes propiedades y posesiones vinculadas a la comunidad religiosa y menciona expresamente el denominado "Castro del Valle", además de otros bienes y lugares.
Este documento "abre una nueva vía de investigación sobre la existencia, además del Convento, de un posible Monasterio anterior o relacionado con el mismo y sobre la presencia de un asentamiento identificado documentalmente como Castro del Valle en el entorno de San Román".
El colectivo considera que estos datos pueden contribuir a replantear y ampliar el conocimiento histórico del lugar. No obstante, se trata de una línea de investigación que continúa abierta y que requiere el estudio comparado de la documentación y de otras evidencias históricas y arqueológicas.
Actividades divulgativas
Conventus, nacido hace algo más de un año con el objetivo de investigar, recuperar, divulgar y contribuir a preservar el patrimonio histórico vinculado al antiguo convento de San Román del Valle, ha ido reuniendo documentación, testimonios y materiales que permiten avanzar en el conocimiento de la historia del convento y de su entorno y que dará a conocer en la charla titulada "El legado del Convento de San Román del Valle", a cargo de Luis Rubio Morán y Cristina Mateos, este jueves, a partir de las 20.00 horas, junto al edificio del antiguo Ayuntamiento.
"El convento constituye un patrimonio que forma parte de la memoria histórica y cultural de San Román del Valle y que merece ser conocido, estudiado y, en la medida de lo posible, conservado y restaurado", explica Mateos.
La actividad incluirá también una exposición en la que se podrán contemplar fotografías, maquetas y diferentes piezas de cerámica y barro encontradas durante las labores de limpieza realizadas en el entorno del convento en 2018.
Estos materiales permiten acercarse al convento también desde los restos y objetos que han ido apareciendo vinculados al lugar. La intención de Conventus es que este patrimonio pueda ser conocido y valorado y que sirva también para despertar el interés por continuar investigando la historia del convento y de San Román.
Durante la jornada se celebrará asimismo un mercadillo cuyos fondos se destinan a sufragar los gastos derivados de las actividades del colectivo y de su proyecto de recuperación y divulgación del patrimonio. La asociación quiere avanzar hacia la creación de una Fundación que permita un marco estable para la preservación, investigación, divulgación y restauración del legado del convento.
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