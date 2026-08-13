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Éxito de participación y ventas en la II Feria de Artesanía de Bretó

Éxito de participación y ventas en la II Feria de Artesanía de Bretó | E. P.

Éxito de participación y ventas en la II Feria de Artesanía de Bretó | E. P.

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La II Feria de Artesanía de Bretó ha reunido a una veintena de expositores de diferentes sectores y ha registrado una elevada afluencia de público, con éxito de ventas. La variedad de propuestas permitió conocer y adquirir productos como vino, yogures, queso y miel, además de trabajos artesanales de rafia, pintura a mano, crochet, costura, reciclado de papel y bisutería de arcilla. La jornada contó también con una amplia participación en los talleres programados, especialmente en el de creación de imanes con piedra pintada, que superó los 50 participantes. La actividad de extracción de miel y degustación despertó igualmente gran expectación y participación entre los asistentes.

Éxito de participación y ventas en la II Feria de Artesanía de Bretó | E. P.

Éxito de participación y ventas en la II Feria de Artesanía de Bretó | E. P.

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