Benavente califica el eclipse solar como el mayor acontecimiento turístico de su historia

Benavente cerró la jornada del eclipse solar total del 12 de agosto sin incidencias de especial relevancia. Así lo destaca la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, que realiza una valoración positiva del dispositivo especial desplegado durante el eclipse y los actos programados en torno al fenómeno.

Desde primeras horas del día se reforzó la vigilancia y la Policía Local estuvo presente tanto en los Paseos de la Mota como en sus alrededores. Los servicios municipales atendieron también consultas sobre los puntos de reparto de gafas gratuitas, aparcamientos habilitados y espacios reservados para personas con movilidad reducida.

Entre las actuaciones registradas únicamente destacan dos incidencias sanitarias, relacionadas con caídas de personas de avanzada edad durante la mañana y la noche. Ambas fueron atendidas y posteriormente trasladadas al Hospital Comarcal de Benavente.

El Ayuntamiento atribuye el desarrollo normal de la jornada al trabajo y la coordinación de los diferentes servicios implicados, entre ellos Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, limpieza, obras, medio ambiente, turismo, cultura y juventud.

Además, Benavente puso a disposición de vecinos y visitantes puntos de agua, baños, aparcamientos, zonas reservadas para personas con movilidad reducida y otros servicios para facilitar su estancia en la ciudad.

El concejal de Turismo, Alberto Lorenzo, ha destacado la imagen ofrecida por Benavente durante el eclipse y ha asegurado que “la ciudad ha estado al nivel de un evento de esta magnitud”. Lorenzo recuerda que el proyecto del eclipse comenzó a organizarse a principios de 2024 y considera que el fenómeno se ha convertido en “el evento turístico más importante de la historia de Benavente”.

El edil también ha señalado que el eclipse ha supuesto “el mejor estreno posible de un espacio tan especial para Benavente como son los Paseos de la Mota” ante la gran cantidad de personas que se reunieron en este espacio.