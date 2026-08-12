Villabrázaro hace del verano una cita con la cultura y la convivencia

Villabrázaro mantiene durante agosto una programación cultural que busca llevar la actividad a distintos puntos del municipio y reunir en torno a ella a vecinos de todas las edades. El programa combina propuestas vinculadas a la cultura y las tradiciones locales con música, espectáculos, cine y actividades participativas, con asociaciones y colectivos del municipio implicados en varias de las citas.

Entre las próximas propuestas destaca "Dulces Ruinas del Valle de Santa María III", que el 15 de agosto llevará música y poesía al Convento Nuestra Señora del Valle. El mismo enclave es escenario de otras actividades del programa, como la propuesta relacionada con el eclipse solar prevista para este 12 de agosto, con una quedada popular y una charla de Fernando Pernía.

La programación también concede protagonismo a La Manga, donde se concentrarán varias de las actividades de la segunda mitad de agosto. El día 18 se celebrará la entrega de los premios del concurso de fotografía "Antonio Huerga", coincidiendo con la apertura de la barra del bar La Manga. Esa noche, el cine de verano volverá a formar parte de la programación con la proyección de El secreto del orfebre.

El carácter participativo estará presente en propuestas como la caminata popular con visita guiada a La Presa, prevista para el 19 de agosto, o la gincana cultural por el pueblo, el día 21, abierta tanto a niños como a adultos. También tendrá un marcado componente local el Concurso de Sopas Letras Autóctonas, programado para el 24 de agosto y abierto a todas las edades.

La música tendrá igualmente su espacio. El 22 de agosto, San Román del Valle recibirá la actuación de la Asociación Cultural Surcos del Órbigo, mientras que La Manga contará ese mismo día con la música de DJ Candem Music, organizada por el Bar La Manga. El programa se cerrará el 26 de agosto con chiquibueyes, en la calle Las Bodegas, y una actuación de flamenco con Puro Corte en La Manga, organizada por el Coto de Caza de Villabrázaro.

El verano cultural ya ha dejado también algunas imágenes de convivencia con el cine de verano celebrado en San Román del Valle y la actuación de El Mago Toño, propuestas que han precedido a este conjunto de actividades que continuará desarrollándose durante el mes de agosto.