Un grupo de cincuenta "cazadores de eclipses" llega a Benavente... reservaron el hotel hace tres años

Bruno, de Bélgica, es una de las 50 personas "cazadores de eclipses" que se han organizado para ver el fenómeno astronómico de este 12 de agosto en Benavente. Reservaron sus habitaciones en el Parador en 2023.

Esta asociación, llamada Grupo Urania, asegura que Benavente es "un lugar ideal para observar el eclipse total de Sol por su altitud". El mirador del Paseo de la Mota, que se asoma a una amplia explanada, permite observar el astro Rey sin edificios delante.

Un grupo de belgas esperan a ver el eclipse en Benavente / Eva Ponte

Bruno espera repetir la experiencia del eclipse total que ya vivió en Chile, con una duración de cuatro minutos. "Es un espectáculo ver cómo cambia la intensidad de la luz, las sombras en el suelo, la corona de diamantes...".

Otros turistas, que no pertenecen al grupo Urania pero también han aterrizado en Benavente son Paul de Portugal, fotógrafo profesional. Viene con una amigo aficionado a la astronomía a Benavente, porque es el mejor observatorio posible. Fran de Sevilla, ya ha visto un eclipse y dice que es algo que no se puede perder: "tengo las expectativas muy altas". Alberto de Valencia, pasa el verano en la comarca porque su madre tiene una segunda residencia en Santa Marta de Tera y han venido a los paseos de La Mota para disfrutar del eclipse porque "es algo único".

Turistas preparados para ver el eclipse en Benavente. / Eva Ponte

Los tres han llegado a los Paseos de la Mota sobre las cuatro y media de la tarde. Aunque el eclipse no comenzará en Benavente hasta las 19:33 horas (totalidad a las 20:29 horas), quieren coger el mejor sitio, y por eso están allí tres horas antes del inicio del fenómeno astronómico.

Aunque el mirador del Paseo de La Mota es el punto oficial de observación desigando por la Junta de Castilla y León hay otros parajes del municipio que también se están llenando de personas, sobre todo locales, que cogen sitio para ver el eclipse, como por ejemplo el paraje de "Las Dibujas".