Camarzana mantiene el pulso festivo con gran ambiente por La Asunción
Camarzana de Tera vive estos días un intenso ambiente festivo. La música, la cultura, la gastronomía y las tradiciones han reunido a numerosos vecinos y visitantes. La programación continúa hoy y mañana con nuevas propuestas.
Camarzana de Tera vive días de intensa actividad y un notable ambiente en las calles. La localidad ha protagonizado jornadas marcadas por la participación de vecinos y visitantes en una programación que ha combinado propuestas culturales, musicales, gastronómicas y tradicionales, con el Camarzius Fest como uno de los grandes atractivos del inicio de las celebraciones.
La música y la cultura tienen un papel destacado desde el comienzo. Los conciertos del Camarzius Fest congregaron al público en torno a una programación con diferentes estilos, mientras que la recreación romana junto al río Tera permitió acercarse a la vida y las costumbres de la época con la presencia de la Legio IV Macedónica y exhibiciones de gladiadores. También la realidad virtual en la Villa Romana de Orpheus ha ofrecido una forma diferente de descubrir el patrimonio de Camarzana.
Otro de los momentos con mayor participación ha sido el XVI Encuentro de Gigantes y Cabezudos, que llenó las calles de color y animación con la presencia de comparsas procedentes de distintos puntos de Castilla y León y Portugal. La programación festiva ha continuado después con propuestas como la cena romana, el mercado artesanal, las actividades infantiles y las citas musicales, manteniendo el ambiente en el municipio.
La jornada de este miércoles, 12 de agosto, incorpora nuevas propuestas dentro de su programación festiva. A las 10.00 horas tendrá lugar la tradicional Carrera de Cintas para niños y niñas de entre 4 y 13 años. Por la tarde, el programa incluye el mercado artesanal a las 19.00 horas y una quedada para contemplar el eclipse solar a las 20.30 horas, con reparto de gafas homologadas desde las 19.45 horas. La jornada continuará con la tradicional cena romana a las 22.00 horas, acompañada por la actuación de DJ Shammy, y una fiesta neón con DJ a las 23.00 horas en la pista.
El jueves, 13 de agosto, la programación continuará con una propuesta especialmente dirigida al público familiar. Desde las 19.30 horas habrá hinchables gratuitos en el frontón municipal hasta las 21.30 horas. Ya a las 21.00 horas, la pista acogerá el Bingo del Genijo, un bingo musical planteado para bailar, reír y disfrutar antes de afrontar las jornadas principales de las fiestas.
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