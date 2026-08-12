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Camarzana mantiene el pulso festivo con gran ambiente por La Asunción

Camarzana de Tera vive estos días un intenso ambiente festivo. La música, la cultura, la gastronomía y las tradiciones han reunido a numerosos vecinos y visitantes. La programación continúa hoy y mañana con nuevas propuestas.

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GALERÍA / Las fiestas de Camarzana de Tera, en imágenes / Eva Ponte

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Eva Ponte

Camarzana de Tera

Camarzana de Tera vive días de intensa actividad y un notable ambiente en las calles. La localidad ha protagonizado jornadas marcadas por la participación de vecinos y visitantes en una programación que ha combinado propuestas culturales, musicales, gastronómicas y tradicionales, con el Camarzius Fest como uno de los grandes atractivos del inicio de las celebraciones.

Camarzius Fest, en Camarzana de Tera.

Camarzius Fest, en Camarzana de Tera. / Cedida

La música y la cultura tienen un papel destacado desde el comienzo. Los conciertos del Camarzius Fest congregaron al público en torno a una programación con diferentes estilos, mientras que la recreación romana junto al río Tera permitió acercarse a la vida y las costumbres de la época con la presencia de la Legio IV Macedónica y exhibiciones de gladiadores. También la realidad virtual en la Villa Romana de Orpheus ha ofrecido una forma diferente de descubrir el patrimonio de Camarzana.

Recreación romana en Camarzana de Tera. | E. P.

Recreación romana en Camarzana de Tera. | E. P.

Otro de los momentos con mayor participación ha sido el XVI Encuentro de Gigantes y Cabezudos, que llenó las calles de color y animación con la presencia de comparsas procedentes de distintos puntos de Castilla y León y Portugal. La programación festiva ha continuado después con propuestas como la cena romana, el mercado artesanal, las actividades infantiles y las citas musicales, manteniendo el ambiente en el municipio.

Gigantes y cabezudos en Camarzana de Tera.

Gigantes y cabezudos en Camarzana de Tera. / E. P.

La jornada de este miércoles, 12 de agosto, incorpora nuevas propuestas dentro de su programación festiva. A las 10.00 horas tendrá lugar la tradicional Carrera de Cintas para niños y niñas de entre 4 y 13 años. Por la tarde, el programa incluye el mercado artesanal a las 19.00 horas y una quedada para contemplar el eclipse solar a las 20.30 horas, con reparto de gafas homologadas desde las 19.45 horas. La jornada continuará con la tradicional cena romana a las 22.00 horas, acompañada por la actuación de DJ Shammy, y una fiesta neón con DJ a las 23.00 horas en la pista.

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Mercadillo Solidario de Camarzana de Tera.

Mercadillo Solidario de Camarzana de Tera. / E. P.

El jueves, 13 de agosto, la programación continuará con una propuesta especialmente dirigida al público familiar. Desde las 19.30 horas habrá hinchables gratuitos en el frontón municipal hasta las 21.30 horas. Ya a las 21.00 horas, la pista acogerá el Bingo del Genijo, un bingo musical planteado para bailar, reír y disfrutar antes de afrontar las jornadas principales de las fiestas.

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