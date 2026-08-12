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Bretó, escaparate de la artesanía

La segunda edición de la feria ha reunido a una veintena de expositores y contó con una amplia participación en los talleres de piedra pintada y extracción de miel

Feria de Artesanía en Bretó.

Feria de Artesanía en Bretó. / E. P.

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Eva Ponte

Segunda edición y gran éxito de participación de la Feria de Artesanía celebrada en Bretó y organizada por la Asociación Cultural Montes Negros y el Ayuntamiento. La plaza de Bretó se ha convertido en punto de encuentro para la artesanía cen una convocatoria que ha estdo muy concurrida durante la jornada de este martes y dejó también un balance positivo en cuanto a las ventas realizadas por los participantes.

La feria reunió a alrededor de una veintena de expositores procedentes de diferentes sectores, con una muestra amplia de productos y trabajos artesanales. El público pudo acercarse a propuestas relacionadas con la elaboración de vino, yogures, queso y miel, junto a otras artículos de artesanía vinculados a trabajos de rafia, pintura a mano, crochet, costura, reciclado de papel o bisutería realizada con arcilla.

Feria de Artesanía en Bretó.

Feria de Artesanía en Bretó. / E. P.

Esta variedad ha permitido que la plaza acogiera durante la tarde una representación de diferentes formas de elaboración artesanal, desde productos alimentarios hasta trabajos realizados a mano y piezas creadas a partir de distintos materiales.

Junto a la exposición y venta, la programación incorporó dos talleres que registraron una participación especialmente destacada. El dedicado a la creación de un imán a partir de una piedra pintada reunió a más de 50 participantes, demostrando el interés por una propuesta práctica que permitió acercarse directamente al trabajo artesanal.

Feria de Artesanía en Bretó.

Feria de Artesanía en Bretó. / E. P.

También ha despertado mucha expectación el taller dedicado a la extracción de miel, que incluyó además una degustación. La actividad permitió a los asistentes conocer de cerca el proceso y participar en una propuesta que combinó demostración y degustación, convirtiéndose en otro de los puntos de interés de la feria.

Feria de Artesanía en Bretó.

Feria de Artesanía en Bretó. / E. P.

Con esta segunda edición, Bretó pretende consolidar una propuesta que busca acercar la artesanía al público y ofrecer un espacio para conocer y adquirir productos de diferentes elaboradores, según explica la asociación. La respuesta obtenida en esta convocatoria, tanto por la afluencia como por la participación en los talleres y el resultado de las ventas, refuerza la continuidad de la feria.

La solidaridad también ha tenido un papel destacado en Bretó con la celebración de la carrera solidaria, que reunió a más de 250 participantes y destinó su recaudación a la Fundación Martín Álvarez Muelas para apoyar la investigación del DIPG, un tipo de cáncer cerebral que afecta principalmente a niños.

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Participantes en la carrera solidaria de Bretó.

Participantes en la carrera solidaria de Bretó. / E. P.

La jornada concluyó con una máster class de zumba, prolongando el ambiente participativo de una cita que contó con una amplia respuesta, según explica la asociación.

Sesión de zumba, en Bretó.

Sesión de zumba, en Bretó. / E. P.

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