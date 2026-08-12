Bretó, escaparate de la artesanía

Segunda edición y gran éxito de participación de la Feria de Artesanía celebrada en Bretó y organizada por la Asociación Cultural Montes Negros y el Ayuntamiento. La plaza de Bretó se ha convertido en punto de encuentro para la artesanía cen una convocatoria que ha estdo muy concurrida durante la jornada de este martes y dejó también un balance positivo en cuanto a las ventas realizadas por los participantes.

La feria reunió a alrededor de una veintena de expositores procedentes de diferentes sectores, con una muestra amplia de productos y trabajos artesanales. El público pudo acercarse a propuestas relacionadas con la elaboración de vino, yogures, queso y miel, junto a otras artículos de artesanía vinculados a trabajos de rafia, pintura a mano, crochet, costura, reciclado de papel o bisutería realizada con arcilla.

Feria de Artesanía en Bretó. / E. P.

Esta variedad ha permitido que la plaza acogiera durante la tarde una representación de diferentes formas de elaboración artesanal, desde productos alimentarios hasta trabajos realizados a mano y piezas creadas a partir de distintos materiales.

Junto a la exposición y venta, la programación incorporó dos talleres que registraron una participación especialmente destacada. El dedicado a la creación de un imán a partir de una piedra pintada reunió a más de 50 participantes, demostrando el interés por una propuesta práctica que permitió acercarse directamente al trabajo artesanal.

Feria de Artesanía en Bretó. / E. P.

También ha despertado mucha expectación el taller dedicado a la extracción de miel, que incluyó además una degustación. La actividad permitió a los asistentes conocer de cerca el proceso y participar en una propuesta que combinó demostración y degustación, convirtiéndose en otro de los puntos de interés de la feria.

Feria de Artesanía en Bretó. / E. P.

Con esta segunda edición, Bretó pretende consolidar una propuesta que busca acercar la artesanía al público y ofrecer un espacio para conocer y adquirir productos de diferentes elaboradores, según explica la asociación. La respuesta obtenida en esta convocatoria, tanto por la afluencia como por la participación en los talleres y el resultado de las ventas, refuerza la continuidad de la feria.

La solidaridad también ha tenido un papel destacado en Bretó con la celebración de la carrera solidaria, que reunió a más de 250 participantes y destinó su recaudación a la Fundación Martín Álvarez Muelas para apoyar la investigación del DIPG, un tipo de cáncer cerebral que afecta principalmente a niños.

Participantes en la carrera solidaria de Bretó. / E. P.

La jornada concluyó con una máster class de zumba, prolongando el ambiente participativo de una cita que contó con una amplia respuesta, según explica la asociación.