Benavente, preparado para la observación del eclipse solar

Benavente es uno de los dos puntos oficiales de observación del eclipse solar total dentro de la provincia de Zamora y debido a su excelente ubicación se prevé una gran afluencia de personas entre las que destacan vecinos de la ciudad y de la comarca, visitantes de otros municipios, veraneantes que disfrutan de unos días de vacaciones en el entorno e incluso un gran número de profesionales de la astronomía o la fotografía de eclipses.

Todo ello obliga a definir un amplio dispositivo para que el espectáculo de la naturaleza pueda vivirse con total seguridad. Los Paseos de la Mota contarán con un espacio reservado para personas con movilidad reducida, varias fuentes de agua, baños portátiles y puestos de atención sanitaria que se distribuyen desde la parte trasera del Parador Nacional de Turismo, los Paseos de La Mota y la zona del parque infantil de la Mota Vieja.

Los Paseos de la Mota han acogido en la noche del lunes el concierto de Luis A. Pedraza, dentro de la programación "Benavente Eclipsa". / Eva Ponte

Además, miembros de Protección Civil de Benavente repartirán en estos puestos de atención 5.000 gafas que la Diputación de Zamora pone a disposición para que nadie se pierda este evento de un modo seguro.

Ante la llegada de la esperada afluencia de personas, el Ayuntamiento de Benavente ha habilitado un estacionamiento disuasorio en la Avenida Federico Silva, frente al Instituto de Educación Secundaria ‘Los Sauces’ que se recomienda utilizar para no colapsar el centro de la ciudad.

Tras el momento de oscuridad total, las personas presentes en los Paseos de la Mota disfrutarán de un concierto con artistas locales y provinciales organizado por la Diputación de Zamora.

En este martes han sido varias las citas que se han ido sucediendo esta mañana. El muralista Häcko Crâne, natural de Aranda de Duero, es el encargado de la creación de un mural en la calle Herreros relacionado con el eclipse. En él se observa un fondo negro y unas manos con las que pretende representar las "manos del creador", inspiradas en las manos de la Capilla Sixtina, según explica, y que confluyen en la representación del eclipse.

No se ha podido llevar a cabo el taller "Viaje Astral" previsto para personas de más de sesenta años por falta de inscripciones aunque la actividad se recuperará para otro día. Los niños, por su parte, han podido disfrutar del taller de actividades en torno al eclipse, con plazas limitadas.

Taller de actividades realizadas en Balú. / Cedida

Mientras que para la tarde hay prevista una charla sobre "El eclipse del 12 de agosto. Un evento histórico en Benavente", a cargo de Manuel Alonso de la Agrupación Zamorana de Astronomía que se impartirá en el Templete de la Mota. Hay prevista también una cata de vinos y degustación gastronómica a las nueve y media de la noche y cine de verano en el Patio de Ábsides de San Juan a las 22 horas con "Apocalypto". Además, a esa misma hora y desde la Mota dará comienzo el espectáculo circense "Prometeo".