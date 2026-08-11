Fuentes de Ropel cerró la semana con propuestas muy diferentes y afronta ahora una nueva semana de actividad organizada por la Asociación Cultural Iniciativas Ropelanas. El municipio volvió a ha vuelto a reunir a vecinos y visitantes en torno a actividades deportivas, musicales y de convivencia, antes de dar paso a una de las novedades de estos días, las primeras Olimpiadas Ropelanas.

La música y el entretenimiento también tuvieron su espacio con el Bingo Loco Musical, conducido por el DJ Adrianín Farán. El deporte llegó de la mano de la IX Marcha BTT, mientras que el domingo el baile y el concurso de disfraces pusieron una nota especialmente divertida al fin de semana. Los participantes se animaron con disfraces variados y propuestas pensadas para sorprender, convirtiendo la cita en uno de los momentos más distendidos de estos días.

Animada participación en el Concurso de Disfraces de Fuentes de Ropel | E. P.

Esta semana llega con una novedad importante dentro de la programación de la asociación. El jueves 13 de agosto se celebrarán las Olimpiadas Ropelanas, una competición por equipos de seis personas que podrán ser mixtos. La organización propone que los grupos acudan con camisetas del mismo color o de su peña y con ropa cómoda para afrontar las diferentes pruebas. Los tres equipos finalistas tendrán premio y las inscripciones permanecerán abiertas hasta este martes.

La actividad tendrá lugar a las 22.30 horas en la calle Gaspar de Cepeda y las personas interesadas pueden obtener información a través de Encarna Vara.

Concurso de disfraces en Fuentes de Ropel. / E. P.

Programación de esta semana

La programación de estos días también incluye el campeonato de frontenis, que se desarrolla entre el lunes y el martes en el frontón municipal, y una propuesta para los más pequeños con atracciones e hinchables en la Plaza del Ayuntamiento.

El miércoles será el turno de mirar al cielo. El exterior de las piscinas acogerá desde las 20.00 horas una visualización del eclipse solar con música ambiental. Más tarde, a las 22.00 horas, partirá desde la Plaza del Ayuntamiento la marcha de luciérnagas, que contará con una parada para contemplar la lluvia de estrellas fugaces.

Actividades de verano en Fuentes de Ropel. / E. P.

El viernes volverá a celebrarse el taller de memoria en el Centro de Día, mientras que el fin de semana tendrá como protagonista el mercado de productos ropelanos, instalado en la calle Gaspar de Cepeda durante el sábado y el domingo. La programación se cerrará el domingo con un tardeo musical de pop, rock e indie a cargo de Diego Santos, previsto a las 21.15 horas.