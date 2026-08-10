Un verano con mucho juego en San Cristóbal

San Cristóbal de Entreviñas vive un intenso "Verano cultural" con una programación que ha llevado la actividad a distintos espacios del municipio y que ha reunido propuestas deportivas, culturales y de ocio para diferentes edades. El objetivo es mantener a la localidad activa también durante los meses de verano y ofrecer alternativas de ocio tanto para los más jóvenes como para el conjunto de los vecinos y visitantes.

Taller de lectura en San Cristóbal. | E. P.

El campamento de verano y los cursos de natación han ofrecido propuestas para los más pequeños, mientras el fútbol también ha tenido un papel destacado con el Campus Fútbol 2026 y el torneo SanKris-league.

La programación ha incorporado además actividades culturales como la representación de la obra "¿Te quedas a cenar?", a cargo de Teatro Tijera, y el taller de escritura creativa, junto a propuestas como la presentación de la novela "Lo que vuelve", de Igor G. Vico, y una sesión de cine familiar de verano con palomitas en la plaza de la Iglesia.

Con buena parte del programa ya disfrutado, San Cristóbal encara ahora lo que queda de verano con la astronomía como una de las grandes protagonistas.

Campamento urbano de San Cristóbal. / E. P.

Este martes, Amador Valdueza ofrecerá la charla "Comprender un eclipse solar", a las 20.00 horas en el Centro de Día. Y mañana día 12, los vecinos podrán reunirse en el campo de fútbol para observar el eclipse solar, con préstamo de gafas para facilitar su contemplación.

La programación estival continuará los días 19 y 20 de agosto con el campamento gratuito de la Diputación, dirigido a niños de 10 a 14 años y con horario de 10.00 a 14.00 horas en el gimnasio. Las inscripciones se realizarán en la biblioteca.

Teatro en San Cristóbal. / E. P.

El componente solidario llegará el sábado 22 de agosto con un paseo a beneficio de Azayca, con salida a las 19.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. La inscripción estará disponible en la biblioteca. Al día siguiente, el domingo 23, el calendario incorporará el encierro campero, previsto para las 10.30 horas.

El verano deportivo tendrá todavía continuidad en septiembre con el IX Torneo Fútbol 7 CGB, programado para el sábado 12, prolongando así una programación que mantiene durante esta etapa del año diferentes espacios de encuentro y participación en San Cristóbal de Entreviñas.